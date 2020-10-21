Михаил Ратнер: лицей № 8 откроется после ремонта 1 сентября 2021 года

Капитальный ремонт лицея № 8 имени Рукавишникова завершится к 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер на заседании комитета по социальным вопросам Думы города Томска. На прямой вопрос спикера думы Чингиса Акатаева сядут ли за парты ученики лицея 1 сентября следующего года заммэра ответил утвердительно. В проекте бюджета 2021 года на капремонт лицея предусмотрено порядка 165 миллионов рублей, еще часть денег будет выделена в 2022 году на оплату произведенных в 2021 году работ.
Напомним, судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно не получилось. Год ушел на подготовку проектно-сметной документации. В августе 2020 года родители школьников, которые учились в лицее № 8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — их дети уже второй год вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее им никто не озвучивал.
«Мы очень рады, что в бюджете города на 2021 год заложены деньги на капитальный ремонт нашей школы и названы сроки его окончания, — рассказала по телефону ТВ2 директор лицея № 8 Алина Чолокоглы. — Несмотря на все трудности и то, что нам приходится работать в разных школах, за год из нашего коллектива не уволился ни один человек. Все надеются, что после ремонта наш лицей преобразится и станет одним из лучших образовательных учреждений города не только по качеству обучения, но и по материально-техническому оснащению».
В лицее имени космонавта Николая Рукавишникова обучалось более 900 учеников. В данный момент все первоклашки лицея № 8 обучаются в соседней гимназии № 6, со 2 по 4 классы дети обучаются в школе № 12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.
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