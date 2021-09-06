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Михаил Мишустин похвалил томский «Аэрощуп» на марафоне «Новое Знание»

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Премьер-министр Михаил Мишустин провел открытый урок для школьников и студентов на просветительском марафоне «Новое знание». Он рассказал несколько историй про современных ученых и разработчиков, в том числе про создателей томского «Аэрощупа».

«Аэрощуп», который разработали сотрудники Биологического института ТГУ, предназначен для экспресс-оценки загрязнения донных отложений водных объектов нефтью и их очистки. Например, с помощью установки биологи ТГУ подняли 157 тонн нефти со дна озера Щучье в Коми, где произошел разлив, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса. С помощью щупа ученые также исследуют загрязнение озер и рек микропластиком.

Автор:  пресс-служба ТГУ

«Мы полностью поддерживаем экологические инициативы, цель которых – реальный вклад в сохранение и защиту природных ресурсов. Большого уважения заслуживает наш ученый, исследователь Данил Воробьев, под руководством которого появился проект «Аэрощуп», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба ТГУ. — Это первая запатентованная в России технология очистки донных отложений водных объектов от нефти. Она успешно применяется также для удаления микропластика из толщи воды. Такая технология позволяет восстановить природные территории, которые были нарушены из-за активной добычи нефти и помогает регулярно мониторить степень загрязненности водных объектов. В современном мире выиграет тот, у кого больше знаний, шире кругозор, тот, кто не будет бояться современных технологий».

Пресс-служба ТГУ отмечает, что «Аэрощуп» прошел экспертизу европейских специалистов, и сейчас созданное в Евросоюзе предприятие PurOceans Technology продвигает томскую разработку на рынке ЕС и других стран.

Добавим, что 8 сентября на YouTube-канале ТГУ пройдет лекция «Чистая наука: как ТГУ исследует и восстанавливает водоемы». На ней директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев и заведующая лабораторией промышленной микробиологии БИ ТГУ расскажут о технологии «Аэрощупа».



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