МИД РФ назвал версию об отравлении Навального «фантастической историей»

Министерство иностранных дел РФ назвало отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Навального «фантастической историей». В отчете ОЗХО говорится, что политика отравили веществом, похожим на вещество из группы «Новичок». Ранее это подтвердили несколько лабораторий в разных странах Европы.
ОЗХО провела собственный анализ и подтвердила, что в организме Алексея Навального нашли биомаркеры ингибитора холинэстеразы, что свидетельствует об отравлении политика неучтенным веществом из группы «Новичок». Результаты анализа организация направила в Германию.
Обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона «согласилась» на публикацию на сайте ОЗХО <..> отчета по итогам исследования биоматериалов А.Навального, — комментируют отчет ОЗХО в МИД РФ. — Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию
В МИД добавляют, что планируют «распространить свое видение ситуации» на текущей сессии Исполсовета. Министерство также отмечает, что Европа не ответила на предложения Генпрокуратуры РФ о сотрудничестве и надеются «наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопрос».
Напомним, ранее три лаборатории в ФРГ, Швеции и Франции подтвердили, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Сам политик утверждает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.
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