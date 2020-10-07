МИД РФ назвал версию об отравлении Навального «фантастической историей»

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Министерство иностранных дел РФ назвало отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Навального «фантастической историей». В отчете ОЗХО говорится, что политика отравили веществом, похожим на вещество из группы «Новичок». Ранее это подтвердили несколько лабораторий в разных странах Европы.

Фото: ria.ru

ОЗХО провела собственный анализ и подтвердила, что в организме Алексея Навального нашли биомаркеры ингибитора холинэстеразы, что свидетельствует об отравлении политика неучтенным веществом из группы «Новичок». Результаты анализа организация направила в Германию.

Обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона «согласилась» на публикацию на сайте ОЗХО <..> отчета по итогам исследования биоматериалов А.Навального, — комментируют отчет ОЗХО в МИД РФ. — Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию