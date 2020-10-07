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07 октября,
2020
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Новости

МИД РФ назвал версию об отравлении Навального «фантастической историей»

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Министерство иностранных дел РФ назвало отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Навального «фантастической историей». В отчете ОЗХО говорится, что политика отравили веществом, похожим на вещество из группы «Новичок». Ранее это подтвердили несколько лабораторий в разных странах Европы.

МИД РФ назвал версию об отравлении Навального «фантастической историей»
Фото: ria.ru

ОЗХО провела собственный анализ и подтвердила, что в организме Алексея Навального нашли биомаркеры ингибитора холинэстеразы, что свидетельствует об отравлении политика неучтенным веществом из группы «Новичок». Результаты анализа организация направила в Германию.

Обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона «согласилась» на публикацию на сайте ОЗХО <..> отчета по итогам исследования биоматериалов А.Навального, — комментируют отчет ОЗХО в МИД РФ. — Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию

В МИД добавляют, что планируют «распространить свое видение ситуации» на текущей сессии Исполсовета. Министерство также отмечает, что Европа не ответила на предложения Генпрокуратуры РФ о сотрудничестве и надеются «наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопрос».

Напомним, ранее три лаборатории в ФРГ, Швеции и Франции подтвердили, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Сам политик утверждает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. 

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