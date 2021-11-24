МИД Киргизии призвал работодателей РФ, в том числе и томских, помочь гражданам республики проголосовать на выборах

МИД Киргизии обратился к российским работодателям с призывом оказать содействие гражданам республики, работающим на территории РФ, при проведении голосования на выборах в парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Киргизии.

«В связи с проведением 28 ноября 2021 года выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Самаре, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Томске, Иркутске, Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске (в этих городах откроют участки для голосования - прим. ТАСС), посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации обращается к российским работодателям с просьбой оказать содействие в реализации избирательного права своих работников - граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Дипведомство указало, что предстоящее голосование имеет важное значение для дальнейшего поступательного развития республики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 ноября на встрече с главой киргизского правительства Акылбеком Жапаровым пообещал оказать содействие при организации голосования на парламентских выборах для граждан Киргизии на территории РФ.