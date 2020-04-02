Межмуниципальные автобусы отменяют рейсы из-за коронавируса

Сокращено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Связано это с введением режима самоизоляции и сокращением пассажиропотока.





Рейсы по пригородным маршрутам будут выполняться по воскресному расписанию с сохранением первых рейсов, предусмотренных в будние дни. Рейсы по междугородным направлениям сокращены по каждому направлению индивидуально.





Изменения в расписании движения на период действия карантина по коронавирусу и актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.