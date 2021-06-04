Межениновская птицефабрика: Три лаборатории не подтвердили информацию Красноярского Россельхознадзора

Специалисты Межениновской птицефабрики провели внутреннее расследование после того, как Красноярский Россельхознадзор обнаружил бактерии в цыплятах-бройлерах.





«Мы реагируем на все подобные жалобы. Провели внутреннее расследование данного случая. Продукция была направлена в три лаборатории. Первая — это внутренняя, вторая — Томская областная государственная ветлаборатория, третья — Государственная лаборатория в Алтайском крае. Все три лаборатории подтвердили, что никаких бактерий в продукции не выявлено», — рассказала журналистам заместитель генерального директора по правовым вопросам Ульяна Гладкая.





Также она рассказала про то, как восстанавливается одно из зданий предприятия после пожара, в ходе которого погибли около 60 тысяч цыплят.





«Ущерб мы максимально минимизировали. Сейчас ведутся восстановительные работы. Пожар не повлиял на производственный цикл и на выращивание. Оборудование будет восстановлено в ближайшие месяцы», — рассказала Ульяна Гладкая журналистам.





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