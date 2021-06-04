Межениновка: как побороть неприятные запахи и получить дополнительную прибыль от помета?

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Томичи несколько лет подряд жалуются на неприятные запахи. Чтобы решить эту проблему, «Межениновская птицефабрика» запустила два крупных инвестиционных проекта. Компания будет не только перерабатывать органические отходы, но и продавать их. Так удобрения из Томска уже готовы покупать Китай, Иран и ряд других стран.



Чистая вода из стоков

Проект по вводу в эксплуатацию системы локальных очистных сооружений начался в 2020 году. Его реализация разделена на две очереди: первая – это система механической и физико-химической очистки, вторая – система биологической очистки. Только в первую очередь строительства Межениновская птицефабрика инвестировала 150 млн рублей.

Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже через два месяца, в августе 2021 года. Она включает систему механической и физико-химической очистки. Строительство только первой очереди позволит очищать до 2300 кубометров сточный вод в сутки.

Очистка будет производиться по следующей схеме. Сначала производственно-бытовые стоки из канализационного коллектора КНС поступают на барабанное сито, которое предназначено для очистки от механических примесей. Далее стоки поступают в резервуар-усреднитель, где происходит их смешивание. Затем вода подается в флокулятор. На этом этапе в очистку вступают реагенты. На флотационной установке происходит разделение ила и его перекачивание на пресс для обезвоживания.

В результате очистки полученные отходы будут обеззараживаться и перерабатываться биотехнологическим методом.

«Чистая вода после очистки стоков будет поступать канализационный коллектор и транспортироваться на городские очистные сооружения. Второй этап, который будет реализован в 2022 году, будет биологическая очистка стоков. Реализовав данный проект мы сможем достичь таких показателей очистки, что сможем сбрасывать воду, условно говоря, в водоемы», — главный энергетик компании Алексей Санников.

Помет на экспорт

Вторым важным инвестиционным проектом является переработка помета цыплят-бройлеров в органические удобрения. По словам замгендиректора по животноводству и растениеводству Владимир Ермоленко, работа над проектом идет третий год. В планах у компании обеспечить всю Томскую область органическими удобрениями.

«Мы в год получаем 50 тысяч тонн куриного помета. Было принято решение начать производство органических удобрений. Мы изучили технологии, привлекли научную среду. Сейчас работаем с научными организациями Кемерова, Томска, которые предлагают технологии», — рассказывает Владимир Ермоленко.

Для реализации проекта в 2020 году компания за 27 млн рублей купила немецкое оборудование марки Backhus. В мае 2021 года после отработки, наладки и проведения испытаний, оборудование и технология были запущены в работу.

«Птичий помет после того, как поступает на площадку, за 21 день превращается в органическое удобрение. Оно вторым блоком поступает на поля наших подсобных хозяйств. Это позволяет улучшить показатели почвы, количество гумуса, состав плодородного слоя, заменить минеральное удобрение на органическое, тем самым повысив экологичность. В результате, мы удобряем поля, там вырастает зерно, которое поступает на фабрику. Мы его скармливаем птице, тем самым замыкая цикл производства», — объясняет специалист.

В компании надеются перерабатываться 50-60 тыс. тонн помета в год. По их оценке, полученное органическое удобрение повышает урожайность как минимум на 15 %.

«Мы решаем и социальные моменты. Вокруг этого пометохранилища существует санитарно-защитная зона. На площадке, понятно дело, запахи есть, но в радиусе 300 метров уже нет», — подчеркивает Владимир Ермоленко.

Согласны с этим и в обладминистрации.

«Проблема неприятного запаха была еще с советских времен, но ГОСТы тогда были другие, а ситуация была проще. Но проблема копилась и пять лет назад надо было кардинально принимать какое-то решение. Мы привлекали много ученых. Возили специалистов даже в Японию. Технология позволяет сделать чистый экологический продукт», — отмечает заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.

По его словам, в целом аграрные предприятия региона на сегодняшний день вложили около 500 млн рублей в модернизацию производства, чтобы решить проблему неприятного запаха.

«Конечно, пределу нет совершенства. Но будем к нему стремиться. Самое главное то, что предприятия готовы вкладывать и дальше. На примере «Межениновки» могу сказать, что запах будет только возле бурда, а если отъехать на 200 метров, то его уже нет».

На «Межениновке» подчеркивают, что получаемые органические удобрения радиационно и микробиологически безопасны и не содержат тяжелых металлов, что подтверждено экологическими сертификатами и исследованиями, имеют паспорт безопасности.