Межениновка: как побороть неприятные запахи и получить дополнительную прибыль от помета?
Томичи несколько лет подряд жалуются на неприятные запахи. Чтобы решить эту проблему, «Межениновская птицефабрика» запустила два крупных инвестиционных проекта. Компания будет не только перерабатывать органические отходы, но и продавать их. Так удобрения из Томска уже готовы покупать Китай, Иран и ряд других стран.
Чистая вода из стоков
Проект по вводу в эксплуатацию системы локальных очистных сооружений начался в 2020 году. Его реализация разделена на две очереди: первая – это система механической и физико-химической очистки, вторая – система биологической очистки. Только в первую очередь строительства Межениновская птицефабрика инвестировала 150 млн рублей.
Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже через два месяца, в августе 2021 года. Она включает систему механической и физико-химической очистки. Строительство только первой очереди позволит очищать до 2300 кубометров сточный вод в сутки.
Очистка будет производиться по следующей схеме. Сначала производственно-бытовые стоки из канализационного коллектора КНС поступают на барабанное сито, которое предназначено для очистки от механических примесей. Далее стоки поступают в резервуар-усреднитель, где происходит их смешивание. Затем вода подается в флокулятор. На этом этапе в очистку вступают реагенты. На флотационной установке происходит разделение ила и его перекачивание на пресс для обезвоживания.
В результате очистки полученные отходы будут обеззараживаться и перерабатываться биотехнологическим методом.
«Чистая вода после очистки стоков будет поступать канализационный коллектор и транспортироваться на городские очистные сооружения. Второй этап, который будет реализован в 2022 году, будет биологическая очистка стоков. Реализовав данный проект мы сможем достичь таких показателей очистки, что сможем сбрасывать воду, условно говоря, в водоемы», — главный энергетик компании Алексей Санников.
Помет на экспорт
Вторым важным инвестиционным проектом является переработка помета цыплят-бройлеров в органические удобрения. По словам замгендиректора по животноводству и растениеводству Владимир Ермоленко, работа над проектом идет третий год. В планах у компании обеспечить всю Томскую область органическими удобрениями.
«Мы в год получаем 50 тысяч тонн куриного помета. Было принято решение начать производство органических удобрений. Мы изучили технологии, привлекли научную среду. Сейчас работаем с научными организациями Кемерова, Томска, которые предлагают технологии», — рассказывает Владимир Ермоленко.
Для реализации проекта в 2020 году компания за 27 млн рублей купила немецкое оборудование марки Backhus. В мае 2021 года после отработки, наладки и проведения испытаний, оборудование и технология были запущены в работу.
«Птичий помет после того, как поступает на площадку, за 21 день превращается в органическое удобрение. Оно вторым блоком поступает на поля наших подсобных хозяйств. Это позволяет улучшить показатели почвы, количество гумуса, состав плодородного слоя, заменить минеральное удобрение на органическое, тем самым повысив экологичность. В результате, мы удобряем поля, там вырастает зерно, которое поступает на фабрику. Мы его скармливаем птице, тем самым замыкая цикл производства», — объясняет специалист.
В компании надеются перерабатываться 50-60 тыс. тонн помета в год. По их оценке, полученное органическое удобрение повышает урожайность как минимум на 15 %.
«Мы решаем и социальные моменты. Вокруг этого пометохранилища существует санитарно-защитная зона. На площадке, понятно дело, запахи есть, но в радиусе 300 метров уже нет», — подчеркивает Владимир Ермоленко.
Согласны с этим и в обладминистрации.
«Проблема неприятного запаха была еще с советских времен, но ГОСТы тогда были другие, а ситуация была проще. Но проблема копилась и пять лет назад надо было кардинально принимать какое-то решение. Мы привлекали много ученых. Возили специалистов даже в Японию. Технология позволяет сделать чистый экологический продукт», — отмечает заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.
По его словам, в целом аграрные предприятия региона на сегодняшний день вложили около 500 млн рублей в модернизацию производства, чтобы решить проблему неприятного запаха.
«Конечно, пределу нет совершенства. Но будем к нему стремиться. Самое главное то, что предприятия готовы вкладывать и дальше. На примере «Межениновки» могу сказать, что запах будет только возле бурда, а если отъехать на 200 метров, то его уже нет».
На «Межениновке» подчеркивают, что получаемые органические удобрения радиационно и микробиологически безопасны и не содержат тяжелых металлов, что подтверждено экологическими сертификатами и исследованиями, имеют паспорт безопасности.
«Мы встали в реестр производителей органических удобрений, сейчас становимся в федеральный реестр производителей органо-минеральных удобрений. В планах у нас тиражировать эти удобрения в пределах Томской области – продавать в магазинах дачникам, работать с сельхозпроизводителями по бартеру, есть запросы от частных хозяйств из южных регионов России», – сказал он.
Планируется экспортировать удобрения и в Китай, Испанию, Турцию и Иран. Специалисты отмечают, что каждому заказчику будут поставляться удобрения определенного типа – жидкие, рассыпные или гранулированные, в зависимости от вида почв на той или иной территории. Экспорт продукции, как и поставки по России, планируется начать с сентября текущего года.
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