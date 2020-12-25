Между зонами: депутаты разрешили строительство на Подгорной, Соляной и ТЗИА

Новости

Дума Томска рассмотрела вопрос застройки трех территорий — бывшего завода Томской измерительной аппаратуры (ТЗИА), старой промплощадки «Сибкабеля» и участка на Большой Подгорной. После обсуждения строительство на этих территориях было разрешено.

ТЗИА

На участке площадью 3, 46 га предполагается построить многоквартирные жилые дома с максимальной площадью застройки 13 847 кв.м. Расчетное число квартир — 400, жителей — 1000 человек. Помимо жилых домов запланировано строительство врачебной амбулатории на 120-130 посещений в смену в микрорайоне Радонежском на расстоянии около километра.

В настоящее время на территории бывшего завода демонтированы все строения. По информации управления Роспотребнадзора установление санитарно-защитной зоны на данном участке не требуется, уровень загрязнения воздуха не превышает гигиенических показателей.

Для реализации проекта собственник земельного участка обращался в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой перевести территорию промышленного назначения (П-3) в территорию общественно жилого назначения (ОЖ). Анализ участка показал, что территория не перегружена жилыми домами, что позволяет разместить здесь новый ЖК. Депутаты под общественно жилую застройку данную зону перевели.

Большая Подгорная

Участок площадью 3,6 га расположен на Черемошниках в районе улиц Большая Подгорная, Ялтинская, Каховская, переулка Анжерского. В настоящее время на большей его части находится болото, поросшее тальником, часть занята частной жилой застройкой.

Администрация разработала проект планировки, предполагающий размещение на этой территории детского сада на 280 мест, а также многоквартирных жилых домов с предельной площадью квартир 38 040 кв.м. и численностью населения 1268 человек.

По словам заммэра Алексея Макарова, этот район Черемошников является одним из самых депрессивных в городе и крайне нуждается в эффективной модернизации. Строительство детсада частично решит проблему дефицита дошкольных мест в Ленинском районе. Помимо действующих лечебно-профилактических учреждений, находящихся в радиусе доступности, по информации департамента здравоохранения области в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется построить поликлиники на пер. Целинный, а также в микрорайонах Радонежский и АРЗ, что позволит снизить нагрузку на существующие поликлиники. В пер. Урожайный предполагается строительство новой школы.

Возведение многоквартирных жилых домов предусматривает проведение комплексного благоустройства территории, а также решение проблемы заболоченности местности, реконструкции дренажной системы. Теплоснабжение микрорайона будет осуществляться от централизованных источников по тепломагистрали №6, что позволит снизить тарифы на тепло примерно на 17% (по состоянию на 1 полугодие 2019 г.), по сравнению с существующими тарифами на теплоснабжение от котельной по ул. Водяной, 80. К 2024 году схемой теплоснабжения Томска предусматривается закрытие котельной на ул. Водяной и переключение абонентов на сети централизованного теплоснабжения.

Для разрешения застройки территории было необходимо изменить назначение данной зоны с рекреационной на общественно--жилого назначения (ОЖ). Это решение вызвало споры у депутатов.

«Рекреационные зоны должны оставаться рекреационными. Они должны благоустраиваться, а не застраиваться. Такая зона может стать драйвером для развития территории. Мне кажется, что парковая зона будет более рациональным решением, чем новая застройка», — сказал Давид Аветян.

С ним был солидарен и депутат Игорь Лютаев, который также отметил, что выступает против осушения болота.

«Из года в год зоны рекреации в Томске все снижаются и снижаются. И ни разу не было такого, чтобы какую-то новую зону перевели в рекреацию. То, что там болото и свалка — это проблема администрации. Сейчас вместо того, чтобы гулять с колясками, хотят построить новые дома. Таким образом, мы можем прийти к ситуации, когда люди будут выбегать из квартир и быстро возвращаться обратно», — отметил Артем Канарев.

Другие депутаты с этим мнением не согласились.

«Два года в Анапе мэрия ввела мораторий на строительство нового жилья. Что получило в итоге: если раньше квартира в 40 кв.м. стоило 2,5 млн рублей. Сейчас — 3,5 млн. Я, конечно, понимаю, что депутаты защищают позицию исходя из собственной парадигмы. По факту, никаких скверов и парков, кроме кустарников, там нет. Часть земли застроена частными домами. А если учесть, что местность тут заболоченная и требует серьёзного дренажа (читай – серьёзных денежных вливаний), то вероятность того, что тут когда-нибудь появится парк или сквер за бюджетные деньги - равна нулю», — считает Роман Романов.

Максим Резников отметил, что вопрос о развитие этой территории стоял не один год.

«Люди не одно десятилетие мечтают, чтобы это болото исчезло. Давайте обратим свои взоры на людей, которые хотят получить современное жилье».

Депутат Валод Чолохян также выступил за застройку этого участка.

«Там все плохо с комфортом. Этот район требует застройки. Я сомневаюсь, что кто-то из нас весной или летом посещает это болото и проводит свободное время. Нужно сделать так, чтобы Большая Подгорная перестала быть самым отсталым местом в городе», — сказал он.

По итогам обсуждения 24 депутата застройку поддержали. В свою очередь, депутат Илья Леонтьев отметил, что дума вернется к этому вопросу и посмотрит, где можно будет создать новые рекреационные зоны.

Площадь Соляная

Участок на Соляной также является бывшей заводской территорией. Это площадка «Сибкабеля», с которой в настоящее время выведены все производственные объекты. Санитарно-защитная зона с участка снята.

Часть участка расположена в зонах охраны объектов культурного наследия, поэтому застройщик предложил вариантное проектирование, с учетом накладываемых на участок ограничений. Здесь предполагается разместить учреждения культуры и искусства, административные (офисные) здания или блокированную жилую застройку.

На территории, не имеющей ограничений, планируется построить многоэтажные жилые дома или торговый центр. Также на участке будет построено детское дошкольное учреждение на 70 мест и обустроен бульвар.