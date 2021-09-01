Международный Томский марафон перенесли на 2022 год

Впервые Томский марафон прошел в 2018 году. Тогда в нем участвовали больше 1,5 тыс. человек. Благодаря этому Томский марафон вошел в число самых массовых забегов на такую дистанцию. В 2019 году в забеге участвовали больше 4 тысяч человек.

В 2020 году забег перенесли из-за коронавирусных ограничений. Планировалось, что марафон пройдет в октябре, однако организаторы вновь отменили массовый старт из-за постановления губернатора о запрете на проведение массовых мероприятий. 3 октября 2021 года организаторы проведут онлайн-забег.