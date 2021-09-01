Международный Томский марафон перенесли на 2022 год

Международный легкоатлетический томский марафон вновь перенесен из-за действующих в регионе ковидных ограничений.
Впервые Томский марафон прошел в 2018 году. Тогда в нем участвовали больше 1,5 тыс. человек. Благодаря этому Томский марафон вошел в число самых массовых забегов на такую дистанцию. В 2019 году в забеге участвовали больше 4 тысяч человек.
В 2020 году забег перенесли из-за коронавирусных ограничений. Планировалось, что марафон пройдет в октябре, однако организаторы вновь отменили массовый старт из-за постановления губернатора о запрете на проведение массовых мероприятий. 3 октября 2021 года организаторы проведут онлайн-забег.
«С болью в сердце мы вынуждены сообщить о переносе Томского марафона на 2022 год. В этом году мы сможем встретиться только в онлайн формате. Томский марафон — масштабное событие. Его проведение в центре города становится невозможным в условиях ограничений, связанных с COVID-19, и отсутствием на сегодняшний день разрешения», — говорится в сообщении организаторов марафона.
Ожидается, что забег пройдет 12 июня 2022 года.
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