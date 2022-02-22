Между Сциллой и Харибдой: Градосовет рассмотрел варианты размещения межвузовского кампуса

В администрации Томской области состоялось заседание Градостроительного совета при губернаторе (по традиции без губернатора - прим.ред.) под председательством главного архитектора Томской области Евгения Паршуто, на котором архитекторы и эксперты обсудили варианты размещения межвузовского студенческого кампуса. Члены Градосовета рассматривали преимущества и недостатки двух рассматриваемых под размещение кампуса новых площадок: «северной» - на левом берегу Томи площадью 83 гектара, и «южной», расположенной между Томью и озером Сенная Курья, ее площадь 62 гектара.

Автор: Администрация Томской области Главный архитектор Томской области Евгений Паршуто Автор: Администрация Томской области Главный архитектор Томской области Евгений Паршуто

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли, принадлежавший «Карьероуправлению» Екатерины Собканюк за 658 млн рублей. Хотя средства на покупку земли были заложены в бюджете 2021 года и проект был уже представлен и утвержден Правительством. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал выделить на реализацию проекта 18 млрд рублей. Строительство кампуса должно включать канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Общая стоимость кампуса, по последним оценкам, составит порядка 31 млрд рублей: оставшуюся часть средств по механизму государственно-частного партнерства вложит инвестор-концессионер, который будет определен по итогам конкурса в 2022 году. Частную концессионную инициативу об участии в проекте уже подала совместная компания Газпромбанка и ГК «Гранит» — ООО «Томский студенческий кампус».

Автор: Администрация Томской области Заместитель генерального директора по проектированию ГК «Гранит» Вячеслав Пихуров Автор: Администрация Томской области Заместитель генерального директора по проектированию ГК «Гранит» Вячеслав Пихуров

Так вот, когда уже практически необходимо приступать к освоению денег на проектно-сметную документацию, выясняется, что непонятно, где, собственно, строить кампус. Сергей Трапезников, эколог, экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, говорил, что муниципальный участок земли на левом берегу Томи находится в границах зон подтопления и в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности отнесен к зонам, где запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты. Защитой данной территории может служить дамба, однако она должна простираться примерно от Тахтамышева и как минимум до нового моста рядом с Северском. Ее стоимость будет в несколько раз выше озвученной наобум стоимости строительства самого кампуса. Запирание Томи в коридор между двумя дамбами, по мнению Трапезникова, с большой долей вероятности спровоцирует перелив имеющейся дамбы правого берега, это значит затопление части Томска. Кстати, напомним, что дамба, которую планировали построить на правом берегу Томи в рамках бесславно провалившегося проекта Сергея Жвачкина "Томские набережные" не прошла госэкспертизу дважды и федерация не выделила на нее деньги. Представитель потенциального концессионера – заместитель генерального директора по проектированию ГК «Гранит» Вячеслав Пихуров рассказал экспертам, что плюсами «северного» участка (о котором, писал Трапезников - прим. ред) являются наличие инженерной инфраструктуры, видовые характеристики. Минусами названы отсутствие развязки к Коммунальному мосту, сложности в защите территории от подтопления, близость садовых товариществ, что создаст дисбаланс архитектурных стилей, необходимость демонтажа и переноса опор линии электропередачи, снабжающей электроэнергией областной центр.

Автор: пресс-служба обладминистрации Градосовет Автор: пресс-служба обладминистрации Градосовет

Говоря о «южной» площадке, эксперт отметил отсутствие съезда с Коммунального моста и необходимость изменения функционального назначения. Потенциальный концессионер озвучил перечень преимуществ «южной» площадки над «северной»: транспортная доступность к центру Томска, близость Коммунального моста и возможность организации кольцевого движения. «Форма участка позволяет полностью воссоздать объемно-планировочные решения мастер-плана. Также мы считаем плюсом видовые характеристики объекта со стороны города, удачные варианты размещения канатной дороги – сегодня мы рассматриваем несколько точек «высадки» для этого вида транспорта», — сказал Вячеслав Пихуров. При этом, по словам Пихурова, у компании уже есть понимание по перечню инженерных решений, необходимых для берегоукрепления данной территории. Среди них отсыпка, установка габионных конструкций и др.

По итогу обсуждения замгубернатора Евгений Паршуто отметил, что пока невозможно однозначно сказать, какой будет выбран участок. Для принятия решения не хватает информации.