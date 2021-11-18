Метеоролог: Томскую область в ближайшие дни ждет похолодание до -30

По словам метеоролога, падение температуры ожидается в нескольких регионах Сибири, включая Томскую, Кемеровскую, Омскую, Новосибирскую области и запад Красноярского края. При этом на севере Томской области столбик термометра упадет до минус 30 градусов. Такие же температуры ожидаются в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

«Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до минус 30 градусов», — рассказал ученый.

При этом в областном центре, по данным сайта Gismeteo, минимальная температура воздуха 19-20 ноября составит минус 18 градусов в ночное время. Дальше похолодание спадет, и в начале следующей недели температура будет держаться в районе нуля.