«Место креативных» появится рядом с ТГАСУ

«Место креативных» — так будет называться общественное пространство рядом с Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ), за обустройство которого взялись молодые архитекторы и строители.



Концепция нового общественного пространства включает создание уличного кинотеатра, павильона для выставок, работы на свежем воздухе и вечернего отдыха в компании. По всему участку должны разместиться выставочные конструкции для тематических экспозиций.

— В общественном пространстве для креативных людей необходима эстетика, чистота, выверенность линий и форм, лаконичность идей, — отметила Екатерина Колесова, архитектор, участница Креативного сообщества Томска. — Хотелось бы избежать эффекта «pizza design», когда реализуется слишком много идей на квадратный метр пространства. Такое часто свойственно проектам с большим количеством участников. Поэтому небольшим коллективом мы разработали базовые элементы, которые создадут функциональный каркас места, а в остальном пользователи могут наполнять место своими идеями и смыслами.