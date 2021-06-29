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«Место креативных» появится рядом с ТГАСУ

ТВ2
ТВ2 ТВ2
23 часа назад

«Место креативных» — так будет называться общественное пространство рядом с Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ), за обустройство которого взялись молодые архитекторы и строители.  

Концепция нового общественного пространства включает создание уличного кинотеатра, павильона для выставок, работы на свежем воздухе и вечернего отдыха в компании. По всему участку должны разместиться выставочные конструкции для тематических экспозиций. 

— В общественном пространстве для креативных людей необходима эстетика, чистота, выверенность линий и форм, лаконичность идей, — отметила Екатерина Колесова, архитектор, участница Креативного сообщества Томска. — Хотелось бы избежать эффекта «pizza design», когда реализуется слишком много идей на квадратный метр пространства. Такое часто свойственно проектам с большим количеством участников. Поэтому небольшим коллективом мы разработали базовые элементы, которые создадут функциональный каркас места, а в остальном пользователи могут наполнять место своими идеями и смыслами.

Автор:  Денис Титов

В рамках первого этапа участники проекта успели собрать часть модульных каркасов для деревянного настила, обсудить идеи по дизайну мебели на участке, убрать мусор, выставить высоты и границы для пешеходной дорожки. Она будет выполнена из разных видов и оттенков бетона с использованием переработанных материалов по рецептурам ТГАСУ. 

Автор:  Денис Титов

Особенность создания нового места — открытость процесса проектирования и строительства для соучастия. К созданию места уже подключились более 40 человек и 10 организаций-партнеров. Присоединиться может любой желающий. Следующие строительные мастерские на участке пройдут 3 и 10 июля. Необходима регистрация по ссылке.

Проект «Место силы креативных индустрий» реализуется при поддержке Программы социальных инвестиций «ГАЗПРОМ НЕФТИ» «РОДНЫЕ ГОРОДА», а также при соучастии организаций-партнеров.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте ТГАСУ. 

 

Автор:  Денис Титов
Автор:  Денис Титов
Автор:  Денис Титов
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