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08 февраля,
2021
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Новости

Местные жители требуют проверить рост цен на бензин в Каргаске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Сети появилась петиция с требованием проверить рост цен на бензин в Каргасокском районе Томской области. Петиция адресована прокуратуре Томской области и антимонопольной службе. 

Местные жители требуют проверить рост цен на бензин в Каргаске

«Большие вопросы у жителей Каргасокского района вызывает деятельность местных АЗС, в частности, ценовая политика данных предприятий и качество продаваемого топлива, — пишет автор петиции Иван Скидров, — Стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2021 доходила  до 50.35 руб./литр. Стоимость бензина марки АИ-95 в январе 2021 доходила  до 52.85 руб./литр. Что в среднем на 8 рублей/литр топлива дороже  стоимости бензина в Томске. Качество продаваемого бензина вызывает недовольство у большинства потребителей. По рассказам автомобилистов, которые заправляются на данных АЗС многие вынуждены гораздо чаще менять топливные фильтры, насосы и т.д. Были случаи поломки двигателя из-за некачественного бензина».


Глава Каргасокского района Андрей Ащеулов также направил письмо в управление антимонопольной службы (письмо находится в распоряжении редакции ТВ2). Он утверждает, что в Каргаске установилась неприемлемо высокая цена на бензин.


Всего в Каргаске работают три автозаправочных станции: ООО «Адепт», ООО «СеверНефтеПродукт» и ИП Лазарев В.М. По словам главы района, цена бензина АИ-92 в Томске составляет 41, 65 рублей за литр, в Чажемто, расположенного в 180 км от села Каргасок, цена одного литра АИ-92 составляет 42,95 рублей. 


Местные жители требуют провести проверку и устранить нарушения. 


Антимонопольная служба по Томской области уже проверяла 2 февраля цены на бензин и дизельное топливо в регионе. Специалисты связывают изменение цен на нефтепродукты, действующие на территории Томской области,  с ростом цен закупки на нефтепродукты на оптовом рынке России. 


На 7 февраля петиция собрала 366 подписей. 


Поддержать петицию можно по ссылке


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