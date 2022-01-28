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Места размещения школ и детсадов внесут в Генплан Томска

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В Генеральный план Томска внесут дополнительные материалы в виде карты размещения на территории города школ и детских садов. Такое решение сегодня приняла городская комиссия по землепользованию и застройке.

«Места расположения планируемых образовательных учреждений будут закреплены и защищены от дальнейших изменений. Застройщики обязаны будут учитывать размещение этих объектов при проектировании и освоении земельных участков», — рассказал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Сергей Чиков.

Перспективные места строительства детских образовательных учреждений расположены как на территории Томска, так и в присоединенных к нему населенных пунктах: Светлом, Дзержинском, Науке, Заварзине, Просторном, Родионове, Каменка и других. Всего в Генплан собираются включить 189 месторасположений объектов: уже существующих и тех, которые только планируют построить. 

На следующем заседании комиссия по землепользованию рассмотрит вопрос о включении в Генплан других социальных объектов – культуры, дополнительного образования, физкультуры и спорта. Комиссия порекомендует и.о. мэра Михаилу Ратнеру вынести проект изменений в Генплан на общественные обсуждения.

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