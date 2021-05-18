Меры безопасности усилят в Томской области в дни проведения ЕГЭ

Члены постоянно действующего координационного совещания обсудили готовность региона к проведению ЕГЭ. Основная волна ЕГЭ запланирована на период с 25 мая по 2 июля, а число выпускников, планирующих его сдачу в этом году, — 6790, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Для сдачи ЕГЭ утверждено 612 аудиторий в 64-х пунктах приема экзамена. По поручению губернатора Сергея Жвачкина мы обсудим дополнительные меры по обеспечению безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в период проведения единого государственного экзамена», — сказал замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.





Сейчас на объектах проведения ЕГЭ проходят проверки антитеррористической защищенности, охранных систем, пропускного режима, пожарной сигнализации и тревожных кнопок. За каждым пунктом закреплены сотрудники органов внутренних дел для обеспечения общественной безопасности. Пункты приема экзамена будут оснащены видеонаблюдением и металлодетекторами.





Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо и дальше совершенствовать взаимодействие МВД и Росгвардии, со школами, учреждениями профессионального и дополнительного образования, а также с частными охранными организациями.





«Трагедия в Казани еще раз подтверждает необходимость выработки дополнительных мер в организации работы с подростками. Мы должны провести комплексный анализ систем безопасности в школах, а также в учреждениях профессионального и дополнительного образования. Необходимо организовать в образовательных учреждениях психолого-педагогическое сопровождение, усилить профилактическую работу с подростками и продолжать мониторинг интернет-ресурсов, пропагандирующих противоправное поведение», — приводит слова Игоря Толстоносова пресс-служба обладминистрации.





В связи с пандемией организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ сформирована, как и в 2020 году, без вывоза участников за пределы муниципалитетов со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.