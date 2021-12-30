Мэру Томска Ивану Кляйну выносят приговор. Онлайн

Сегодня мэру Томска Ивану Кляйну выносят приговор. Публикуем онлайн с места событий. Читать оперативнее — в нашем телеграм-канале .

13:58 — Иван Григорьевич в зале суда. Ждёт начала заседания.

13:55 — Ивана Кляйна привезли в суд. Сегодня по делу мэра Томска объявят приговор. Поддержать Ивана Григорьевича пришли больше сотни томичей.

14:08 — Вот так чтение приговора выглядит из комнаты журналистов. В зал суда пустят, но всего одного фотографа и несколько операторов

14:19 — Судья отмечает, что Иван Кляйн своей вины не признал.

14:22 — В общем, пока судья зачитывает позицию обвинения и показания Ивана Григорьевича.

14:43 — Суд зачитывает позицию мэра Томска по третьему эпизоду уголовного дела. Он подчёркивает, что относится критически к показаниям Кляйна. Кляйн отмечал, что в управлении «Томским пивом» участия не принимал.

14:45 — Характеризуя показания Анны Подгорной, Николай Хабаров говорит, что считает их достоверными.

«Суд кладет показания в основу приговора», — говорит Хабаров.

«Доводы защиты о том, что Подгорная оговаривает Кляйна являются голословными».