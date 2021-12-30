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Мэру Томска Ивану Кляйну выносят приговор. Онлайн

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Сегодня мэру Томска Ивану Кляйну выносят приговор. Публикуем онлайн с места событий. Читать оперативнее — в нашем телеграм-канале.

13:55 — Ивана Кляйна привезли в суд. Сегодня по делу мэра Томска объявят приговор. Поддержать Ивана Григорьевича пришли больше сотни томичей.

13:58 — Иван Григорьевич в зале суда. Ждёт начала заседания.

14:04 — Судья Советского районного суда Николай Хабаров начал зачитывать приговор по делу Ивана Кляйна.

Судья: «Иван Григорьевич Кляйн дважды злоупотребил своими полномочиями».

14:08 — Вот так чтение приговора выглядит из комнаты журналистов. В зал суда пустят, но всего одного фотографа и несколько операторов

14:19 — Судья отмечает, что Иван Кляйн своей вины не признал.

14:22 — В общем, пока судья зачитывает позицию обвинения и показания Ивана Григорьевича.

14:43 — Суд зачитывает позицию мэра Томска по третьему эпизоду уголовного дела. Он подчёркивает, что относится критически к показаниям Кляйна. Кляйн отмечал, что в управлении «Томским пивом» участия не принимал.

14:45 — Характеризуя показания Анны Подгорной, Николай Хабаров говорит, что считает их достоверными. 

«Суд кладет показания в основу приговора», — говорит Хабаров.  

«Доводы защиты о том, что Подгорная оговаривает Кляйна являются голословными».

14:47 — В свою очередь, показания Светланы Кляйн судья считает ложными. По данным суда, Светлана дала их с целью помочь Ивану избежать уголовного наказания. Таким образом, вина Ивана Кляйна по второму эпизоду уголовного дела доказана полностью.

14:54 — Судья отмечает, что Иван Кляйн своими действиями подорвал доверие к муниципальной власти и «исказил саму суть осуществления власти».

Тем не менее, суд отрицает нанесение реального ущерба муниципалитету при отчуждении земли на Пастера.  

«Ущерб в 180 тыс. рублей в суде подтверждения не нашел».

15:01 — Судья говорит, что доводы ряда свидетелей, среди которых показания заммэра Константина Чубенко, экс-заммэра Владимира Костюкова и других, судом не принимаются.

Также судом не принимаются доводы защиты, по которым защитники указывали на недостоверность показаний Анны Подгорной.

15:05 — Судья переходит к первому эпизоду обвинения. Оглашаются показания Рината Аминова.

Здесь мы писали, что именно рассказывал Аминов. А здесь описывали, как он отвечал на вопросы адвокатов.

 

15:08 — Судья пришёл к выводу, что Ринат Аминов сообщил достоверные сведения. Это подтверждается, в том числе, показаниями Подгорной.

«Показания Кляйна голословны и не подтверждены доказательствами», — говорит Николай Хабаров.

Показаниям Подгорной по первому эпизоду дела суд также доверяет и кладёт их в основу приговора.

15:18 — Объявляют перерыв.

15:25 — Заседание возобновляется.

15:39 — Судья зачитывает показания Евгения Сурикова. 

По его словам, что так как эти показания соотносятся со словами Подгорной и Аминова, то суд доверяет им. Показания также кладутся в основу приговора.

15:54 — Переходит к третьему эпизоду обвинения, который касается участия в управлении «Томским пивом». 

В частности, судья приводит разговор между Кляйном и Руссковым,  из которого следует, что Кляйн осведомлен о ситуации на "Томском пиве", в частности о новых сортах пива и о динамике продаж кваса. 

Также судья зачитывает эпизод, который касается размещения бочек с квасом. Вывод один — Кляйн принимал участие, был в курсе дел и пытался добиться каких-то преимуществ.

16:02 — Говоря о показаниях Галины Кляйн, Николай Хабаров также отмечает, что они даны с целью «помочь Ивану Кляйн избежать уголовного наказания».

16:11 — Суд переквалифицировал действия Кляйна по первым двум эпизодам уголовного дела с части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

16:15 — При этом, обвинения причинение ущерба Аминову в сумме 11 млн Николай Хабаров исключает. 

«Это необходимые затраты застройщика, в прямой зависимости понесенные расходы с действиями Кляйна не состоят», — отмечает он.

16:25 — Доводы защиты об отклонении недопустимых доказательств судом отклонены.

16:27 — Судья говорит, что виновность Ивана Кляйна по третьему эпизоду обвинения также подтверждается. Об этом свидетельствуют показаниями Подгорной, Суриковым, Денисович, а телефонные переговоры Ивана Кляйна.

16:29 — Таким образом, Иван Кляйн управлял «Томским пивом» через доверенное лицо Галину Кляйн, утверждает Николай Хабаров. И объявляет ещё один короткий перерыв в пять минут.

16:36 — Приговор.

Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии.

16:52 — Томичи, собравшиеся на улице, скандируют «Верните Томску мэра». Многие плачут.

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