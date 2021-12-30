Мэру Томска Ивану Кляйну выносят приговор. Онлайн

Сегодня мэру Томска Ивану Кляйну выносят приговор. Публикуем онлайн с места событий. Читать оперативнее — в нашем телеграм-канале.
13:55 — Ивана Кляйна привезли в суд. Сегодня по делу мэра Томска объявят приговор. Поддержать Ивана Григорьевича пришли больше сотни томичей.
13:58 — Иван Григорьевич в зале суда. Ждёт начала заседания.
14:04 — Судья Советского районного суда Николай Хабаров начал зачитывать приговор по делу Ивана Кляйна.
Судья: «Иван Григорьевич Кляйн дважды злоупотребил своими полномочиями».
14:08 — Вот так чтение приговора выглядит из комнаты журналистов. В зал суда пустят, но всего одного фотографа и несколько операторов
14:19 — Судья отмечает, что Иван Кляйн своей вины не признал.
14:22 — В общем, пока судья зачитывает позицию обвинения и показания Ивана Григорьевича.
14:43 — Суд зачитывает позицию мэра Томска по третьему эпизоду уголовного дела. Он подчёркивает, что относится критически к показаниям Кляйна. Кляйн отмечал, что в управлении «Томским пивом» участия не принимал.
14:45 — Характеризуя показания Анны Подгорной, Николай Хабаров говорит, что считает их достоверными.
«Суд кладет показания в основу приговора», — говорит Хабаров.
«Доводы защиты о том, что Подгорная оговаривает Кляйна являются голословными».
14:47 — В свою очередь, показания Светланы Кляйн судья считает ложными. По данным суда, Светлана дала их с целью помочь Ивану избежать уголовного наказания. Таким образом, вина Ивана Кляйна по второму эпизоду уголовного дела доказана полностью.
14:54 — Судья отмечает, что Иван Кляйн своими действиями подорвал доверие к муниципальной власти и «исказил саму суть осуществления власти».
Тем не менее, суд отрицает нанесение реального ущерба муниципалитету при отчуждении земли на Пастера.
«Ущерб в 180 тыс. рублей в суде подтверждения не нашел».
15:01 — Судья говорит, что доводы ряда свидетелей, среди которых показания заммэра Константина Чубенко, экс-заммэра Владимира Костюкова и других, судом не принимаются.
Также судом не принимаются доводы защиты, по которым защитники указывали на недостоверность показаний Анны Подгорной.
15:05 — Судья переходит к первому эпизоду обвинения. Оглашаются показания Рината Аминова.
Здесь мы писали, что именно рассказывал Аминов. А здесь описывали, как он отвечал на вопросы адвокатов.
15:08 — Судья пришёл к выводу, что Ринат Аминов сообщил достоверные сведения. Это подтверждается, в том числе, показаниями Подгорной.
«Показания Кляйна голословны и не подтверждены доказательствами», — говорит Николай Хабаров.
Показаниям Подгорной по первому эпизоду дела суд также доверяет и кладёт их в основу приговора.
15:18 — Объявляют перерыв.
15:25 — Заседание возобновляется.
15:39 — Судья зачитывает показания Евгения Сурикова.
По его словам, что так как эти показания соотносятся со словами Подгорной и Аминова, то суд доверяет им. Показания также кладутся в основу приговора.
15:54 — Переходит к третьему эпизоду обвинения, который касается участия в управлении «Томским пивом».
В частности, судья приводит разговор между Кляйном и Руссковым, из которого следует, что Кляйн осведомлен о ситуации на "Томском пиве", в частности о новых сортах пива и о динамике продаж кваса.
Также судья зачитывает эпизод, который касается размещения бочек с квасом. Вывод один — Кляйн принимал участие, был в курсе дел и пытался добиться каких-то преимуществ.
16:02 — Говоря о показаниях Галины Кляйн, Николай Хабаров также отмечает, что они даны с целью «помочь Ивану Кляйн избежать уголовного наказания».
16:11 — Суд переквалифицировал действия Кляйна по первым двум эпизодам уголовного дела с части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
16:15 — При этом, обвинения причинение ущерба Аминову в сумме 11 млн Николай Хабаров исключает.
«Это необходимые затраты застройщика, в прямой зависимости понесенные расходы с действиями Кляйна не состоят», — отмечает он.
16:25 — Доводы защиты об отклонении недопустимых доказательств судом отклонены.
16:27 — Судья говорит, что виновность Ивана Кляйна по третьему эпизоду обвинения также подтверждается. Об этом свидетельствуют показаниями Подгорной, Суриковым, Денисович, а телефонные переговоры Ивана Кляйна.
16:29 — Таким образом, Иван Кляйн управлял «Томским пивом» через доверенное лицо Галину Кляйн, утверждает Николай Хабаров. И объявляет ещё один короткий перерыв в пять минут.
16:36 — Приговор.
Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии.
16:52 — Томичи, собравшиеся на улице, скандируют «Верните Томску мэра». Многие плачут.