Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест еще на три месяца

Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест до февраля 2022 года.
На домашний арест Ивана Кляйна посадили в марте 2021 года. До этого времени с 13 ноября 2020 года он находился в СИЗО. Позднее и Иван Кляйн, и его адвокаты просили судью разрешить ему прогулки и общение с семьей, однако судья отказался удовлетворить эту просьбу. Гособвинитель же утверждал, что Иван Кляйн может оказывать давление на свидетелей.
В ходе заседания адвокаты отметили, что сторона обвинения полностью завершила предоставления доказательств, таким образом Кляйн уже никак не может воздействовать на свидетелей обвинения. Кроме того, они просят учесть состояние здоровье мэра, а также тот факт, что он ни разу не нарушал ранее избранную ему меру пресечения. Свое ходатайство они подкрепляют рекомендациями от врачей, которые просят разрешить Ивану Кляйну прогулки в целях профилактики различных заболеваний.
В свою очередь, прокурор просит продлить подсудимому домашний арест сроком на три месяца. По мнению обвинителя Сергея Шабалина, так как свидетелями выступают сотрудники администрации и сотрудники «Томского пива», а Иван Кляйн обладает авторитетом в этих организациях, то риски сохраняются.
«Есть высокие риски, что при избрании более мягкой меры пресечения, подсудимый получит возможность воздействовать на свидетелей. Я хотел бы сразу сказать, что несмотря на то, что основная стадия судебного процесса закончилась, судебное следствие далеко не завершено, поскольку предстоит еще допрос свидетелей защиты, предстоит еще стадия дополнений, на которой обвинение планирует представить дополнительные доказательства», — озвучил свою позицию Сергей Шабалин.
Сторона защиты возражает. По мнению адвоката Ларисы Шейфер, прокурор еще не знает кого он пригласит дополнительно, но уже опасается, что будет оказано давление.
«Я с сожалением, обнаруживаю, что факт высокого авторитета нашего подзащитного, то что он длительное время исполнял обязанности мэра, является основанием для продления домашнего ареста. Ваша честь, я бы просила рассмотреть и удовлетворить наше ходатайство», — говорит она.
Кроме того прокурор просит продлить арест земельного участка по Пастера 44/2 на три месяца. Адвокаты против этого решения.
«На мой взгляд правовых оснований для дальнейшего срока продлений ареста имущества не имеется. Арест на имущество третьего лица накладывается в исключительных случаях. Этот случай исключительным не является», — говорит адвокат Андрей Гривцов.
Иван Кляйн попросил поддержать ходатайство адвокатов. «Воздуха свежего однозначно не хватает», — говорит он, обращаясь к судье. Он отмечает, что не знает о каких свидетелях идет речь.
«Пол-Томска может прийти свидетелями, ну и что», — замечает Кляйн.
Добавим, что поддержать Ивана Кляйна сегодня пришло около ста человек. Они уже традиционно встретили приезд арестованного мэра аплодисментами.
В итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении на три месяца срока ареста земельного участка по улице Пастера 44/2. Судья также удовлетворил ходатайство гособвинителя о продлении срока домашнего ареста Кляйна сроком на три месяца.
Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство адвокатов о смягчении режима домашнего ареста. Ивану Кляйну разрешено видеться с ближайшими родственниками (женой, дочерями, внучками) по определенному графику. Суд разрешил пять встреч по три часа до конца года.
Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра - Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».