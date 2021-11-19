Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест еще на три месяца

На домашний арест Ивана Кляйна посадили в марте 2021 года. До этого времени с 13 ноября 2020 года он находился в СИЗО. Позднее и Иван Кляйн, и его адвокаты просили судью разрешить ему прогулки и общение с семьей, однако судья отказался удовлетворить эту просьбу. Гособвинитель же утверждал, что Иван Кляйн может оказывать давление на свидетелей.

В ходе заседания адвокаты отметили, что сторона обвинения полностью завершила предоставления доказательств, таким образом Кляйн уже никак не может воздействовать на свидетелей обвинения. Кроме того, они просят учесть состояние здоровье мэра, а также тот факт, что он ни разу не нарушал ранее избранную ему меру пресечения. Свое ходатайство они подкрепляют рекомендациями от врачей, которые просят разрешить Ивану Кляйну прогулки в целях профилактики различных заболеваний.

В свою очередь, прокурор просит продлить подсудимому домашний арест сроком на три месяца. По мнению обвинителя Сергея Шабалина, так как свидетелями выступают сотрудники администрации и сотрудники «Томского пива», а Иван Кляйн обладает авторитетом в этих организациях, то риски сохраняются.

«Есть высокие риски, что при избрании более мягкой меры пресечения, подсудимый получит возможность воздействовать на свидетелей. Я хотел бы сразу сказать, что несмотря на то, что основная стадия судебного процесса закончилась, судебное следствие далеко не завершено, поскольку предстоит еще допрос свидетелей защиты, предстоит еще стадия дополнений, на которой обвинение планирует представить дополнительные доказательства», — озвучил свою позицию Сергей Шабалин.