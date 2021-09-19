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Мертвые уже не подведут: в Томске появились листовки с агитацией за «Партию Мертвых»

ТВ2 ТВ2

Прочитать подробный онлайн про то, как в третий день проходит голосование, можно здесь

Листовки с агитацией за «Партию Мертвых» появились в Томске. Их развесили ночью накануне третьего дня голосования. Главный лозунг листовок — «Мертвые уже не подведут».

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Ранее подобные листовки были расклеены в Москве.

«Предвыборная агитация Партии мёртвых в Москве не закончилась даже 17 сентября. «День тишины» не может наступить для тех, кто мёртв и живёт в тишине всегда», — говорится в их группе ВКонтакте.

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Расклеили подобную агитацию и в Петербурге.

«Единство народа - в смерти. Госдума - это театр трупов. Все партии мертвы - голосуй за партию мёртвых!», — говорится в их группе ВКонтакте.

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«Партия мертвых» стала известна после того, как провела «Увы-парад» в Петербурге. После они проводили акции против войны, ужесточения закона об оскорблении власти и поправок Конституции.

Интервью ТВ2 с основателем партии, выпускником философского факультета ТГУ Максимом Евстроповым можно посмотреть ниже или прочитать здесь.
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