Мероприятия онлайн: как пройдет День города Томска в 2020 году

День города Томска отпразднуют в формате онлайн. Мероприятия пройдут с 5 по 8 июня на разных площадках.

Так, 7 июня музей истории Томска на страничке музея проведет видеоэкскурсии и расскажет о городских легендах и загадках.

В этот же день экскурсии проведут сотрудники муниципальной библиотечной сети. В 10:00 7 июня пройдет экскурсия «Лицо города — Татарская слобода», а в 12:00 — «О старом по-новому».





В 13:00 воскресенья пройдет виртуальная викторина для детей по достопримечательностям Томска «Уроки Деда Краеведа».





В 14:00 начнется Quiz-Art «Город 70», где все желающие смогут проверить свои знания о городе.





8 июня томичи смогут сыграть в онлайн-игру «Верю - не верю» в аккаунте ДК «Маяк».