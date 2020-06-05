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05 июня,
2020
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Мероприятия онлайн: как пройдет День города Томска в 2020 году

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

День города Томска отпразднуют в формате онлайн. Мероприятия пройдут с 5 по 8 июня на разных площадках.

Мероприятия онлайн: как пройдет День города Томска в 2020 году

Так, 7 июня музей истории Томска на страничке музея проведет видеоэкскурсии и расскажет о городских легендах и загадках. 

В этот же день экскурсии проведут сотрудники муниципальной библиотечной сети. В 10:00 7 июня пройдет экскурсия «Лицо города — Татарская слобода», а в 12:00 — «О старом по-новому»


В 13:00 воскресенья пройдет виртуальная викторина для детей по достопримечательностям Томска «Уроки Деда Краеведа».


В 14:00 начнется Quiz-Art «Город 70», где все желающие смогут проверить свои знания о городе.


8 июня томичи смогут сыграть в онлайн-игру «Верю - не верю» в аккаунте ДК «Маяк».

Мероприятия онлайн: как пройдет День города Томска в 2020 году

В мэрии отмечают, что 7 июня в муниципальном транспорте будут звучать аудиоэкскурсии, а воспитанники художественной школы № 2 развернут уличную арт-галерею «Цвет города». Ее можно будет посмотреть по адресу ул. Красноармейская, 119.

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