Мероприятия онлайн: как пройдет День города Томска в 2020 году
День города Томска отпразднуют в формате онлайн. Мероприятия пройдут с 5 по 8 июня на разных площадках.
Так, 7 июня музей истории Томска на страничке музея проведет видеоэкскурсии и расскажет о городских легендах и загадках.
В этот же день экскурсии проведут сотрудники муниципальной библиотечной сети. В 10:00 7 июня пройдет экскурсия «Лицо города — Татарская слобода», а в 12:00 — «О старом по-новому».
В 13:00 воскресенья пройдет виртуальная викторина для детей по достопримечательностям Томска «Уроки Деда Краеведа».
В 14:00 начнется Quiz-Art «Город 70», где все желающие смогут проверить свои знания о городе.
8 июня томичи смогут сыграть в онлайн-игру «Верю - не верю» в аккаунте ДК «Маяк».
В мэрии отмечают, что 7 июня в муниципальном транспорте будут звучать аудиоэкскурсии, а воспитанники художественной школы № 2 развернут уличную арт-галерею «Цвет города». Ее можно будет посмотреть по адресу ул. Красноармейская, 119.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?