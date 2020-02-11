Мэрия заставит объясниться водителей-грубиянов

Количество жалоб на работу системы безналичного расчета, по сравнению с началом года, уменьшилось в пять раз. Специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» отмечают, что растет число обращений, связанных с поведением водителей.

«В феврале не было сообщений о раннем окончании работы маршруток, нарушении схем движения в отдаленные микрорайоны, неправильно отданной сдаче и др. Положительная динамика, безусловно, есть. Перевозчики понимают свою ответственность перед горожанами и оперативно устраняют замечания. Они не только оборудовали все автобусы терминалами для приема безналичной оплаты, но и, помимо медицинского и технического осмотра, ежедневно проводят инструктажи водителей по работе с кассовой техникой», — говорит директор центра Денис Равинский.



Сотрудники ЦОиКП продолжают ежедневные внеплановые проверки пассажирского транспорта, в том числе в выходные. В выходные было отработано 24 обращения горожан. Так, были зафиксированы нарушения интервалов движения у автобусов №№ 8/9, 19, 29, 30/33 и 38, проезд остановок у маршруток №№ 8/9, 23 и 26. По пяти случаям грубости водителей перевозчики по маршрутам №№ 8/9, 12, 13/14, 19 и 29 также обязаны предоставить в администрацию города объяснения.





Напомним, что на прошлой неделе в автобусе маршрута № 29 произошел конфликт — водитель подрался с пассажиром. Вскоре после огласки стороны забрали заявления из органов внутренних дел, но водителя все равно уволили.





Пожаловаться на работу общественного транспорта томичи могут по телефонам 28-29-05 и 28-29-06 или на электронную почту raspisanie@admin.tomsk.ru.





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