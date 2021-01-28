Мэрия закупила технику для САХа, вопреки решению думы Томска

В Думе Томска сформировали специальную комиссию, на которой должны были проанализировать деятельность регоператора. Очередное заседание комиссии состоялось 27 января. Там выяснилось, что технику для компании мэрия все-таки закупает.

Напомним, мэрия Томска заложила в бюджете Томска 60 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства». Для САХа планировалось купить мусоровозы и уплотнители. Во время обсуждения бюджета депутаты городской думы выступили против покупки техники. Они отметили, что САХ — коммерческая структура, а в Томской области должны принять новую территориальную схему, из-за чего неясно останется, «Спецавтохозяйство» региональным оператором или нет.

«Под занавес встречи выяснилось, что средства, которые мы в прошлом году фиксировали в бюджете на покупку в 2021-м году семи единиц спецтехники для САХа (а это около 30 миллионов рублей), фактически, освоены – на технику уже заключены муниципальные контракты. Изначально же была договоренность о том, что выделяться деньги будут только после соответствующего решения комиссии и Думы, о котором и речи пока не идет в виду не ясной ситуации с новым территориальным делением», — написал депутат Владимир Самокиш.







Такие действия мэрии вызвали критику ряда депутатов. Елена Ульянова в своем посте отметила, что «стало очевидно, что областная и городская власть взяли курс на решение проблемных вопросов развития областного центра без участия городских депутатов»







«Взят курс на дискредитацию выбранной томичами представительной власти. Взят накануне возможных выборов мэра, областных и федеральных депутатов. По сути чиновники наплевали на договоренности с томичами. Единожды солгав, кто ж теперь мэрии и областной администрации поверит?» — пишет Ульянова.







В свою очередь, в мэрии объяснили, что конкурс на поставку техники был объявлен еще до принятия бюджета, при прежнем начальнике отдела департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергее Аушеве.





«Практика проводить закупки в четвертом квартале текущего года на следующий год сложилась давно. Так поступали и в 2017, и в 2018, и в 2019. Так поступили и в прошлом году. Должен признать, что я не знал об этом протокольном поручении, а если бы и знал — все равно должен был заключить контракт», — объяснил «Милому Томску» Николай Глебович.







Депутат Максим Забелин отмечает, что подобный случай не единичный.

