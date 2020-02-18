Мэрия выделила деньги на обустройство освещения около школ и детских садов

10 млн рублей направила мэрия на обустройство уличного освещения у школ и детских садов. Ранее жители города отмечали, что дорога в ряд образовательных учреждений небезопасна.





Сегодня администрация Томска включила в предварительный список 19 участков, где планируют смонтировать более 120 световых опор. Так, в 2020 году освещение может быть обустроено на подходах к детским садам в пер. Ботаническом, 16, по ул. Алтайской, 171, Транспортной, 5/1, Водопроводной, 13, у школы № 19 в мкр. Спичфабрика, Академического лицея им. Псахье в Академгородке, у Санаторно-лесной школы в пос. Аникино. Также специалисты профильного департамента рассматривают возможность обустройства наружного освещения по ул. Усова на участке от ул. Белинского до пр. Ленина, по ул. Ленина в дер. Лоскутово, в пер. Новосибирском, по ул. Водопроводной, по ул. Пархоменко между домами №№ 2 и 24 и др.





После того, как будет сформирован окончательный перечень объектов, администрация Томска составит техническое задание и объявит аукцион по определению подрядчика.





«В вопросах формирования современной среды в городе не может быть мелочей, особенно, если это касается безопасности детей. Уже несколько лет мы проводим работу по созданию безопасных походов к школам и детским садам — наносим долговечную пластиковую разметку, устанавливаем дополнительную подсветку, в этом году решили сделать дорожную разметку с применением стеклянных микросфер и обустроить шумовые полосы. Эти работы должны быть в комплексе с наружным освещением», — отметил глава города Иван Кляйн.





Осенью прошлого года активисты ОНФ запустили проект «Дорога в школу». Только за октябрь свыше 30 обращений по проблемным участкам по пути в школу поступило с самых разных районов города. Депутаты и общественные активисты пришли к мнению, что в Томске нужно принимать программу по обустройству безопасных подходов к школам и детским садам.





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ОНФ: В Томске нужна программа по обустройству безопасных подходов к школам и детсадам









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