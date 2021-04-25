Мэрия: вода поступила во все дома томичей
Холодная вода после масштабного отключения поступила во все дома томичей. По информации пресс-службы мэрии, сообщений об авариях не поступало, все системы работают исправно.
И.о. заммэра по городскому хозяйству Александр Карпанин сообщил, что работы по ремонту систем водоснабжения, намеченные на 23-25 апреля, завершены.
«Насосные станции, находящиеся в эксплуатации «Томскводоканала», запушены в работу, сейчас продолжается взаимодействие с УК и ТСЖ по запуску внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения»,— пояснили в мэрии.
В случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения томичи могут обращаться в свою УК и ТСЖ и в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.
Масштабное отключение 23-25 апреля 2021 года оставило без воды в Томске десятки улиц, тысячи людей. Томскводоканал решил заменить запорную арматуру на нескольких участках водовода. Водопровод в Томске не кольцевой, а тупиковый, поэтому возможности отключать трубы по очереди — нет.
Специалисты «Томскводоканала» завершили ремонт общегородских коммуникаций и магистрали №9 в субботу рано утром. Техническая холодная вода у большинства томичей появилась в субботу вечером, но специалисты заверили, что пользоваться водой можно будет только в воскресенье.
«Вода в некоторых микрорайонах, попавших под отключение, появилась в 17:00-20:00 24 апреля. При этом сообщалось, что при наборе ресурса в данное время в нем могут содержаться взвеси в виде помутнения. Это связано с тем, что 70% трубопроводов схемы водоснабжения выполнены в стальном исполнении, и систему необходимо «пролить». Сначала подача водоснабжения возобновилась на первых этажах строений, а также в тех домах, которые расположены недалеко от точки наполнения водовода. В некоторых жилых строениях вода могла появиться, потом на какое-то время снова пропасть, потом снова появиться, - что связано с неровным рельефом местности, — отметили в пресс-службе «Томскводоканала».
UPD: Бригада устраняет повреждение на водопроводной линии в поселке Светлый, сообщает в мэрии. В посёлке не было планового отключения 23-25 апреля. Вода появится сегодня в течение дня. Ситуацию отслеживают дежурные сотрудники департамента городского хозяйства.
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