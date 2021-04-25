Мэрия: вода поступила во все дома томичей

Холодная вода после масштабного отключения поступила во все дома томичей. По информации пресс-службы мэрии, сообщений об авариях не поступало, все системы работают исправно.

И.о. заммэра по городскому хозяйству Александр Карпанин сообщил, что работы по ремонту систем водоснабжения, намеченные на 23-25 апреля, завершены.





«Насосные станции, находящиеся в эксплуатации «Томскводоканала», запушены в работу, сейчас продолжается взаимодействие с УК и ТСЖ по запуску внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения»,— пояснили в мэрии.





В случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения томичи могут обращаться в свою УК и ТСЖ и в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.





Масштабное отключение 23-25 апреля 2021 года оставило без воды в Томске десятки улиц, тысячи людей. Томскводоканал решил заменить запорную арматуру на нескольких участках водовода. Водопровод в Томске не кольцевой, а тупиковый, поэтому возможности отключать трубы по очереди — нет.