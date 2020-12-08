Мэрия: улицы Томска обрабатывают песко-соляной смесью, а не химреагентом

В мэрии сообщили, что для обработки проезжей части и тротуаров «ТомскСАХ» использует смесь с 10-ти и 30-ти %-ным содержанием соли. Ранее в соцсетях и на автопорталах томичи обсуждали, что улицы города начали обрабатывать от гололеда химическим реагентом.





Мэрия уточнила, что для отсыпки летом на сезон заготовили 23 тысячи тонн песко-соляной смеси.



«Расход песко-соляной смеси зависит от погодных условий. Так, при ясной погоде на улицы Томска отсыпают около 150 тонн материала, в снегопад – порядка 450 тонн. Отсыпанную смесь по истечению двух часов сметают плужно-щеточные машины. Мы ежедневно тщательно следим за тем, как выполняются планы по обработке, рационально подходим к определению объёмов расходуемой смеси, понимая, что ее излишки не должны оставаться на дорогах», - сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.



Уточняется, что в конце ноября сотрудники «ТомскСАХ» в качестве эксперимента опробовали новую технологию и обработали заездные карманы жидким солевым раствором. Специалисты оценили опыт и пришли к выводу, что метод не оказался эффективным, так как загрязнил дорогу.





«Сегодня вода применяется только для увлажнения химреагента непосредственно внутри спецтехники для лучшего взаимодействия со снегом и наледью. Реагент с доказанной эффективностью и безопасностью для автомобилей и окружающей среды «Бионорд» используется только для обработки заездных карманов», — уточнили в мэрии.





Необходимость обработки реагентом заездных карманов в городской администрации обосновывают тем, что на этих участках по статистике большинство горожан при гололеде получают травмы. Так, по информации ЕДДС, полученной из травмпуктов, за зимний сезон 2018-2019 годов 3027 томичей получили травмы на скользких улицах, а годом позже их число снизилось до 2081.





Отметим, ранее томичи начали жаловаться на то, что гараж после поездки по Томску «набит солью», которая сыпется с колес авто.