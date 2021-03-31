Мэрия Томска выплатила «Сибмосту» 127 млн за неработающие надземные переходы на Пушкина

Департамент капстроительства мэрии Томска выплатил компании «Сибмост» 127,3 млн рублей за неработающие надземные переходы на Пушкинской развязке. «Сибмост» построил надземные переходы на улице Пушкина в 2012 году, но позже выяснилось, что они должны были быть подземными.

Эта сумма была признана в пользу «Сибмоста» за построенные переходы, — цитирует заммэра Томска Ирину Ярцеву «Интерфакс» . — Со стороны администрации был иск, что они были построены не в соответствии с проектной документацией, был произведен взаимозачет. Но, так как «Сибмост» был признан банкротом, то решением суда взаимозачет был отменен.

Деньги выплатили, чтобы избежать процентов за просрочку, но мэрия будет оспаривать решение об отмене взаимозачета, отметила Ярцева. Городская администрация направила кассационную жалобу, которая пока не принята к производству. Заммэра добавила, оплаченные переходы мэрия в собственность пока не получила и не может ввести их в эксплуатацию: постройки находятся в конкурсной массе «Сибмоста» и право их перехода в собственность мэрии нужно определить.





Компания «Сибмост» построила надземные переходы на улице Пушкина в 2012 году. В 2014 году прокуратура нашла нарушения, допущенные в ходе строительства объектов: оказалось, что все переходы на Пушкинской развязке должны были быть подземными. Ведомство потребовало возбудить уголовное дело, но СК не нашел в действиях бывших чиновников — Николая Николайчука и Владимира Оккеля – нарушений.





Мэрия подавала несколько исков к компании «Сибмост» в арбитражный суд с требованием вернуть деньги за строительство пешеходных переходов на улице Пушкина и Комсомольском проспекте. По мнению мэрии, выделенные на строительство переходов деньги были использованы нецелевым образом, поэтому «Сибмост» должен был либо вернуть деньги, либо скорректировать проект. В компании же утверждали, что строительство Пушкинской развязки велось на основе контракта, заключенного в декабре 2010 года между администрацией Томска и ОАО «Сибмост». А решение о замене семи подземных пешеходных переходов на четыре надземных и два подземных было принято коллегиально на выездном совещании.





Администрация Томска подчеркивала, что заинтересована в полном восстановлении переходов и готова пойти на мировое соглашение с «Сибмостом». В феврале 2017 года арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Томска о взыскании с «Сибмоста» излишне выплаченных средств по муниципальному контракту в размере 155,5 миллиона рублей. Компания данное решение обжаловала, но Верховный суд РФ оставил его в силе.



«Сибмост» занимался работами по строительству мостов, тоннелей, автодорог и аэропортов. Трудности у компании начались после строительства Бугринского моста через Обь в 2016 году. В мае 2020 года суд признал «Сибмост» банкротом и ввел в компании конкурсное производство. Сейчас у компании два действующих контракта — на строительство обходов Мариинска и Канска.



Мы пишем о важном. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2