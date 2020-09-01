Мэрия Томска выделит 165 млн рублей на капремонт лицея №8

Порядка 4 миллионов рублей направлено на разработку проектно-сметной документации по капремонту здания лицея №8 (пр. Кирова, 12), сообщает пресс-служба мэрии. Конкурс выиграла компания «Томскремстройпроект», до конца октября она разработает ПСД по капремонту.





В настоящее время «Томскремстройпроект» выполнил 80% комплекса исследований. В частности, выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические мероприятия, продолжается разработка проектной документации. Здание лицея является объектом культурного наследия регионального значения, что потребует дополнительного согласования проекта капремонта.





Также проектную документацию направят на историко-культурную и государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости.





В проекте бюджета на капремонт лицея №8 предусмотрены 165 млн рублей. Предполагается, что в ходе капитального ремонта будет произведена замена всех инженерных коммуникаций, перекрытий, а также усиление фундамента и перепланировка помещений.

