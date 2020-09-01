Мэрия Томска выделит 165 млн рублей на капремонт лицея №8
Порядка 4 миллионов рублей направлено на разработку проектно-сметной документации по капремонту здания лицея №8 (пр. Кирова, 12), сообщает пресс-служба мэрии. Конкурс выиграла компания «Томскремстройпроект», до конца октября она разработает ПСД по капремонту.
В настоящее время «Томскремстройпроект» выполнил 80% комплекса исследований. В частности, выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические мероприятия, продолжается разработка проектной документации. Здание лицея является объектом культурного наследия регионального значения, что потребует дополнительного согласования проекта капремонта.
Также проектную документацию направят на историко-культурную и государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
В проекте бюджета на капремонт лицея №8 предусмотрены 165 млн рублей. Предполагается, что в ходе капитального ремонта будет произведена замена всех инженерных коммуникаций, перекрытий, а также усиление фундамента и перепланировка помещений.
Судебные приставы опечатали здание лицея № 8 по требованию прокуратуры перед самым началом учебного года — 28 августа 2019 года. Прокуратура настаивала на необходимости провести срочный капитальный ремонт здания. Тогда более 900 учеников лицея раскидали для учебы по разным школам города.
Губернатор Сергей Жвачкин поручил ТГАСУ за месяц обследовать здание. Мэрия отмечала, что первоначальное обследование не выявило серьезных нарушений. В администрации Томска планировали провести инструментальное обследование здания, к ноябрю получить его результаты, чтобы определить, какие именно работы будет необходимо провести и сколько денег на это потребуется.
В августе этого года родители учеников, недовольные темпами работ, планировали устроить сход. Они жаловались, что сроки завершения ремонта в лицее никто не озвучивает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Власти Томска планируют отремонтировать лицей № 8 в следующем году
«Почему за три дня до начала года нам говорят, что мы не сможем здесь учиться»: родители о закрытии лицея № 8
Родители учеников томского лицея № 8 бьют тревогу из-за отсутствия сроков ремонта школы
Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?