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Мэрия Томска. Все громкие увольнения с 2016 года
1 час назад
Накануне в Томске задержали заместителя мэра Евгения Сурикова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (свыше 300 тысяч рублей).
По этому случаю решили вспомнить все громкие скандалы последних лет, которые сопровождали увольнение чиновников из администрации города.
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