Мэрия Томска. Все громкие увольнения с 2016 года

Накануне в Томске задержали заместителя мэра Евгения Сурикова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (свыше 300 тысяч рублей).





По этому случаю решили вспомнить все громкие скандалы последних лет, которые сопровождали увольнение чиновников из администрации города.