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17 июля,
2020
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Мэрия Томска. Все громкие увольнения с 2016 года

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Накануне в Томске задержали заместителя мэра Евгения Сурикова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (свыше 300 тысяч рублей). 


По этому случаю решили вспомнить все громкие скандалы последних лет, которые сопровождали увольнение чиновников из администрации города. 

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