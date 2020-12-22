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22 декабря,
2020
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Мэрия Томска рекомендовала коммунальщикам не отключать свет и воду в каникулы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Рекомендации не проводить плановые отключения на сетях до 11 января получили от мэрии ресурсоснабжающие организации Томска. 

Мэрия Томска рекомендовала коммунальщикам не отключать свет и воду в каникулы

«Службам, оказывающим услуги по тепло-, электро-, водо- и газоснабжению и водоотведению, рекомендовано с 22 декабря 2020 года до 11 января 2021 года не производить плановые переключения и отключения сетей инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.


Коммунальные службы также должны проверить надежность работы объектов ЖКХ -  в преддверии праздников проверить, что все источники теплоснабжения, электростанции, генераторы и другое оборудование исправно работают.


«Энергетикам и всем коммунальным службам в преддверии праздников необходимо <...> проверить запасы топлива, обеспечить исполнение всех утвержденных графиков и организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев.

Кроме того, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер в связи с резким понижением температуры воздуха в областном центре призвал все коммунальные службы города привести в режим полной готовности, руководителям предприятий сферы ЖКХ и энергокомплекса поручил проверить оборудование и запас материалов, усилить аварийные бригады и дежурные смены. Районным подрядчикам и муниципальному предприятию «ТомскСАХ» поручено до наступления холодов по максимуму вывезти снег, который в снегопады складировался на обочинах и усилить мероприятия по посыпке тротуаров, остановок и заездных карманов во избежание ледовых накатов.

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