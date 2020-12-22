Мэрия Томска рекомендовала коммунальщикам не отключать свет и воду в каникулы

Рекомендации не проводить плановые отключения на сетях до 11 января получили от мэрии ресурсоснабжающие организации Томска.

«Службам, оказывающим услуги по тепло-, электро-, водо- и газоснабжению и водоотведению, рекомендовано с 22 декабря 2020 года до 11 января 2021 года не производить плановые переключения и отключения сетей инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.





Коммунальные службы также должны проверить надежность работы объектов ЖКХ - в преддверии праздников проверить, что все источники теплоснабжения, электростанции, генераторы и другое оборудование исправно работают.





«Энергетикам и всем коммунальным службам в преддверии праздников необходимо <...> проверить запасы топлива, обеспечить исполнение всех утвержденных графиков и организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев.