Мэрия Томска рекомендовала коммунальщикам не отключать свет и воду в каникулы

Рекомендации не проводить плановые отключения на сетях до 11 января получили от мэрии ресурсоснабжающие организации Томска.
«Службам, оказывающим услуги по тепло-, электро-, водо- и газоснабжению и водоотведению, рекомендовано с 22 декабря 2020 года до 11 января 2021 года не производить плановые переключения и отключения сетей инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Коммунальные службы также должны проверить надежность работы объектов ЖКХ - в преддверии праздников проверить, что все источники теплоснабжения, электростанции, генераторы и другое оборудование исправно работают.
«Энергетикам и всем коммунальным службам в преддверии праздников необходимо <...> проверить запасы топлива, обеспечить исполнение всех утвержденных графиков и организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев.
Кроме того, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер в связи с резким понижением температуры воздуха в областном центре призвал все коммунальные службы города привести в режим полной готовности, руководителям предприятий сферы ЖКХ и энергокомплекса поручил проверить оборудование и запас материалов, усилить аварийные бригады и дежурные смены. Районным подрядчикам и муниципальному предприятию «ТомскСАХ» поручено до наступления холодов по максимуму вывезти снег, который в снегопады складировался на обочинах и усилить мероприятия по посыпке тротуаров, остановок и заездных карманов во избежание ледовых накатов.