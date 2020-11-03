Добрые новости
03 ноября,
2020
1
фото
Новости

Мэрия Томска рассказала, на каких промплощадках возможна реновация

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Реновация бывших промышленных территорий продолжится в Томске, сообщает пресс-служба мэрии. В целом территория бывших промпредприятий, которую возможно передать под жилую застройку, составляет порядка 70 га. В перспективе на ней возможно возвести 375 тысяч кв. м жилья. Однако эта работа требует по многим площадкам снятия статуса санитарно-защитных зон и внесения изменений в части зонирования и разрешенных видов использования.

Мэрия Томска рассказала, на каких промплощадках возможна реновация

Так, реновация возможна на площадке Радиозавода на ул. Мокрушина, территории ТЗИА на ул. Войкова, участке «Горзеленхоза» на ул. Яковлева, площадке Сибкабеля на пл. Соляной, территории «Томлесстроя» на ул. Нижне-Луговая, земельном участке Дрожжзавода на пр. Ленина, 190 и территории ТИЗ на ул. Учебной. На данный момент уже ведутся работы на площадке бывшего ГПЗ-5 (7,5 га), где планируется построить 50,7 тысяч кв. м жилья.


В рамках развития застроенных территорий под жилищное строительство планируется предоставить земельные ресурсы (12 га) в районе ул. Красноармейской, Учительской, Обской, Каховской, Энтузиастов, Баумана, Кедровой, пос. Светлый и т.д., где возможно построить более 83 тысяч кв. м жилья.

ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.