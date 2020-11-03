Мэрия Томска рассказала, на каких промплощадках возможна реновация

Реновация бывших промышленных территорий продолжится в Томске, сообщает пресс-служба мэрии. В целом территория бывших промпредприятий, которую возможно передать под жилую застройку, составляет порядка 70 га. В перспективе на ней возможно возвести 375 тысяч кв. м жилья. Однако эта работа требует по многим площадкам снятия статуса санитарно-защитных зон и внесения изменений в части зонирования и разрешенных видов использования.

Так, реновация возможна на площадке Радиозавода на ул. Мокрушина, территории ТЗИА на ул. Войкова, участке «Горзеленхоза» на ул. Яковлева, площадке Сибкабеля на пл. Соляной, территории «Томлесстроя» на ул. Нижне-Луговая, земельном участке Дрожжзавода на пр. Ленина, 190 и территории ТИЗ на ул. Учебной. На данный момент уже ведутся работы на площадке бывшего ГПЗ-5 (7,5 га), где планируется построить 50,7 тысяч кв. м жилья.





В рамках развития застроенных территорий под жилищное строительство планируется предоставить земельные ресурсы (12 га) в районе ул. Красноармейской, Учительской, Обской, Каховской, Энтузиастов, Баумана, Кедровой, пос. Светлый и т.д., где возможно построить более 83 тысяч кв. м жилья.