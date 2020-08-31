Мэрия Томска рассказала, как пройдут линейки 1 сентября

1 сентября линейки для школьников всех параллелей пройдут на уличных площадках у школ, сообщает пресс-служба мэрии. Классные часы, которые для большинства школьников пройдут 2 сентября, они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска в новом учебном году будут обучаться 62 тыс. школьников, из них более 7 тыс. детей пойдут в 1 класс. Количество обучающихся 9-х классов по предварительным данным составит 5030 человека, в 11-х классах – 3200 человек.





Наибольшее количество первых классов набрал Академический лицей — 14 классов; по 12 классов — Школа «Эврика-развитие» и Заозёрная СОШ № 16; по 9 первых классов в лицее № 7 и СОШ № 58. Меньше всего первоклассников начнут обучение в СОШ № 2, 5, 31, 33, 41, 65 и 66 — по два первых класса.





Обучение в одну смену будет организовано в девяти учреждениях: санаторно-лесная школа, прогимназия «Кристина», лицей при ТПУ, школа-интернат № 1, Русская классическая гимназия № 2, СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой, основная общеобразовательная школа-интернат № 22, основные общеобразовательные школы № 39 и № 45.





Также с 1 сентября начнётся новый учебный год для 27,5 тыс. дошкольников в муниципальных детских садах.





«Наша главная задача сегодня — обеспечить безопасные условия для детей во время учебного процесса. Это касается в первую очередь строжайшего соблюдения санитарных норм, регулярной дезинфекции помещений и разведения потоков учащихся в школах», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





Во всех общеобразовательных организациях разработан гибкий график уроков, перемен, составленный с целью минимизации контактов школьников. Для каждой параллели будет определено разное время начала занятий.





За каждым классом будет закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети одного класса будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.





Во всех школах будут предприняты дополнительные санитарные противоэпидемический меры, в том числе регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и кварцевание.





Для предотвращения скопления детей во входных группах будут открыты дополнительные входы в здание.





Ежедневно будет проводиться термометрия учеников, сотрудников и педагогов. Все учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами и антисептиками, рециркуляторами для обеззараживания воздуха.