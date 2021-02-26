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26 февраля,
2021
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Мэрия Томска проверит пищеблоки детсадов после случая вспышки норовируса

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Городской департамент образования администрации проводит служебное расследование по инциденту в детском саду №77, который был закрыт на карантин из-за выявленного очага норовирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Томска проверит пищеблоки детсадов после случая вспышки норовируса

Ранее томские СМИ сообщали, что Роспотребнадзор зарегистрировал в детсаду №77 Томска вспышку норовирусной инфекции. Состояние заболевших детей в настоящее время удовлетворительное, учреждение закрыли на карантин, в нем проводится проверка. По предварительным данным, инфекцию в учреждение могли занести сотрудники детсада, которые являлись бессимптомными носителями.


«После осмотра врачей все дети находятся дома. В детском саду выполнили все предписания Роспотребнадзора: проведена генеральная уборка, Томским областным центром дезинфекции проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения, взяты анализы для исследования у всех работников детского сада. 1 марта детский сад начнет принимать детей», — говорится в сообщении.


Кроме того, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил проверить, как питаются дети в школах и детсадах Томска.  В ближайшее время проверят санитарные условия и работу пищеблоков во всех томских детсадах и школах.

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