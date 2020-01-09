Мэрия Томска продолжает делать из деревьев столбы

На вопрос ТВ2 мэру города на последней пресс-конференции, зачем у нас уродуют деревья, Иван Кляйн признал «ужасающим» способ подрезки деревьев, когда у растения срезают всю крону и ветви, в результате чего получается длинный обрубок. И заявил, что администрация Томска «сделать с этим ничего не может». По мнению Ивана Кляйна, старые деревья необходимо не превращать в обрубки, а заменять молодыми. Что мешает это делать мэрии, не уточнил.

Сегодня стало понятно, почему администрация Томска «сделать с этим ничего не может». Потому, что именно мэрия сама и режет так деревья. Лесорубы Департамента благоустройства администрации Томска, которые превращают молодые деревья в столбы на улице 79-й Гвардейской дивизии, предоставили ТВ2 официальный порубочный билет, согласованный ландшафтной комиссией за подписью Натальи Зеленчуковой.

То, что деревья обрезает сама мэрия подтвердил ТВ2 по телефону и мастер по производству Департамента по благоустройству Даниил Викторович Орлов. На вопрос, чем руководствуются мастера по обрезке деревьев, когда оставляют одни голые столбы, нам ответили, что параметры обрезки даны руководством департамента по благоустройству. Т.е. получается, что они согласованы с главным ландшафником Томска Натальей Цветковой.

Один из лесорубов Павел Быковский рассказал ТВ2, что он пилит деревья строго по параметрам указанным в предоставленном нам порубочном билете. На просьбу уточнить, что значит обрезка вершин тополей 60 экз (д.12-55 см), он пояснил что д.12-55 см - это, наверное, диаметр.

Как рассказала ТВ2 директор Музея истории Томска Наталья Семеновна Суркова, деревья на Воскресенской горе были подрезаны по ее личной инициативе и при поддержке городского Департамента по благоустройству.







«Очень многие деревья здесь уже старые. У них были деформированы стволы и для того, чтобы как-то укрепить почвенный покров мы решили подрезать кроны, чтобы они кустились. У деревьев оголяются корни и когда идет дождь начинается смыв гумуса, плодородного слоя почвы. Практически весь гумус уходит на набережную реки Ушайки. При нарушении почвенного покрова образуется лед в ямочках и норках животных. При сильных морозах там образуются ледяные пробки и они рвут почву, начинает эрозия. Эрозия почвы на Воскресенской горе происходит и ее надо останавливать. Для этого мы в 2019 году засадили 120 кустов Caragana arborescens (карагана древовидная). Кусты шиповника. Посадили те растения, которые укрепляют почвенный покров. А у старых растений мы оставили корневую систему и ростовые почки. Весной начнется новая поросль и это укрепит растения, которые мы обрезали. Кроме того мы для этих растений подсыпаем землю», — рассказала Наталья Суркова.





Так же она рассказала, что относительно обрезки деревьев были проведены консультации с Натальей Цветковой. «Это все было под контролем мэрии, а не просто моя фантазия, — уточнила директор Музея истории Томска. Но кроме того я сама по первому образованию биолог и понимаю процессы, которые происходят на Воскресенской горе. Мы стараемся спасти ее».





