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19 января,
2021
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Новости

Мэрия Томска предъявила претензии перевозчику по маршруту № 25/52

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

42 жалобы от томичей на работу перевозчика по маршрутам  №№ 25 и 52 поступило в Центр организации и контроля пассажироперевозок. Большая часть обращений — 36 — вызвана несоблюдением интервалов движения транспорта.

Мэрия Томска предъявила претензии перевозчику по маршруту № 25/52

Остальные звонки касались проезда остановок водителями указанных маршруток и раннего окончания работы. В Центре организации и контроля пассажироперевозок встретились с владельцем маршрутных автобусов и предупредили об ответственности. 


Специалисты департамента городского хозяйства ужесточили контроль за работой перевозчиков. 


«Сегодня все предприниматели, работающие на муниципальных маршрутах, подвергаются круглосуточному контролю, — прокомментировал заммэра Владимир Брюханцев. — Наши инспекторы отслеживают их работу как с помощью автоматизированной системы учета и ГЛОНАСС, там и во время очных проверок на остановках, в том числе скрытых. Мы действуем в интересах томичей, которые имеют право пользоваться комфортным и безопасным транспортом. На дорогах Томска есть место только для добросовестных перевозчиков, у нас есть рычаги воздействия на нарушителей. И главный из них – расторжение контрактов. Если будет нужно, инспекторы ЦОиКП зайдут в каждый автобус и будут контролировать исполнение наших требований с раннего утра до позднего вечера».


Автобусы кольцевого маршрута №№ 25/25 захватывают значительную часть города, обеспечивая транспортную доступность таких социально значимых объектов, как Областная клиническая больница, поликлиника ОКБ, 4-я поликлиника, медсанчасть № 2, гимназия № 13, школа № 43, ТГАСУ, ГАИ и др.


Добавим, что за нарушение контракта на муниципальные перевозки грозит штраф или расторжение контракта и внесение в перечень недобросовестных поставщиков.

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