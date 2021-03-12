Мэрия Томска предложила изменить зону Академгородка для «защиты от жилой застройки»

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Мэрия Томска выступает за введение особой градостроительной зоны О-7 на территории Академгородка. По данным администрации, цель изменений – защитить территорию, на которой размещены институты ТНЦ СО РАН от возможной жилой застройки, сообщает пресс-служба мэрии.

Новая территориальная зона вводится для размещения на ней объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. Именно такие объекты расположены в границах квартала в Томском Академгородке, в отношении которого предлагается установить территориальную зону О-7: научно-исследовательские институты ТНЦ СО РАН, мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания и т.д.



«Устанавливая новую территориальную зону О-7 в Академгородке, муниципалитет идет навстречу пожеланиям томского научного сообщества и жителей микрорайона, — говорит заммэра Алексей Макаров. — В прошлом году на публичных слушаниях по перспективам освоения земельного участка, принадлежащего Томской домостроительной компании, горожане высказывали опасения по поводу возможного изъятия земель в целях жилищного строительства на территории, где расположены все НИИ Академгородка. Для того, чтобы устранить почву для этих опасений и сомнений, мы предложили ввести в отношении квартала, где сосредоточены научно-исследовательские институты ТНЦ, специальный статус – территориальную зону научно-исследовательских организаций. На ней разрешено размещать исключительно объекты, предназначенные для обеспечения научной и научно-производственной деятельности, а также инфраструктурные объекты, необходимые для обслуживания основного вида деятельности. Жилье в этом квартале строиться не будет».

По словам Алексея Макарова, вопрос о введении новой «академической» территориальной зоны детально обсуждался с представителями ТНЦ СО РАН, проект получил положительные заключения администрации Томской области.

Проект муниципального акта, который выносится на общественные обсуждения, не имеет отношения к другим земельным участкам, расположенным в районе Академгородка и мкр. Наука.

В свою очередь, депутат гордумы Игорь Лютаев уже высказался против изменения статуса земельного участка.



«Весь этот перевод квартала ТНЦ СО РАН в новую зону ничто иное как попытка исключить из градостроительной игры научное сообщество. С последующим разделом под застройку свободных площадей ТВЗ. Напрашивается вопрос: а спросили ли мнение научных институтов, которые находятся в этом квартале? Ведь по странному стечению обстоятельств не они инициаторы создания О-7, а сам начальник департамента и архитектуры Макаров А.А. Ясно одно: перед нами очередная схема застройки каждого свободного пятачка земли высотками», — считает он.

Общественные обсуждения проводятся с 4 марта по 5 апреля 2021 года. Прием предложений и замечаний по проекту будет осуществляться с 12 марта по 1 апреля.

Замечания и предложения по проекту можно направлять посредством официального сайта (через виртуальную приёмную администрации Советского района города Томска), в письменной форме посредством почтовых отправлений в администрацию Советского района города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Томск, улица Елизаровых, 59 в период с 12.03.2021 по 01.04.2021 включительно.