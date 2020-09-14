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14 сентября,
2020
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Мэрия Томска потребовала от подрядчика переделать бордюр на проспекте Кирова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Подрядчикам, которые занимаются благоустройством проспекта Кирова пришлось демонтировать установленные бордюрные камни на пересечении проспектов Ленина и Кирова. По требованию специалистов городского Центра технического надзора они переустановили их на нужной высоте на местах выхода на тротуары, а также заменили основание у лестницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Томска потребовала от подрядчика переделать бордюр на проспекте Кирова
Фото: К

Отмечается, что благоустройство на пересечении проспектов Ленина и Кирова ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас подрядчик продолжает асфальтирование технического тротуара. В ближайшее время здесь будут установлены никелированные поручни, обустроен водосточный лоток и высажена живая изгородь. Сегодня готовность объекта составляет 95%.


«Одно из ключевых условий национального проекта – комфорт и безопасность создаваемых пространств, доступность для маломобильных горожан. Эти требования взяты нами за основу при проектировании, экспертами при этом выступают члены общества инвалидов, профессиональные дизайнеры и архитекторы. В Томске ведется серьезная работа по созданию города равных возможностей, и каждый, кто причастен к вопросам благоустройства, ремонта дорог, строительства, обязан обеспечить доступную среду на своих объектах, иначе, работы не будут приняты и оплачены», — приводит пресс-служба слова мэра Томска Ивана Кляйна.


Ранее сообщалось, что в этом году предусмотрено озеленение пространства, строительство комфортной пешеходной зоны, благоустройство лестничного спуска с заменой декоративного мощения. Стоимость проекта составляет 3,4 млн рублей. За новый облик этой территории в рамках рейтингового голосования высказались более 13 тыс. горожан.


Благоустройство лестничного спуска на пересечении проспектов Ленина и Кирова стало третьим этапом создания пешеходного бульвара. Ранее здесь были проведены масштабные работы по озеленению, обновлен зеленый фонд бульвара, высажены живые изгороди, установлены качели, вазоны, кованые остановки общественного транспорта и модернизировано освещение.

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