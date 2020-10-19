Мэрия Томска попросила деньги на строительство приюта для собак

Власти Томска подготавливают проектно-сметную документацию на строительство приюта для собак. Вопрос с источником финансирования пока не решен.

«На сегодняшний день подали заявку в область по поводу финансирования. Решается вопрос о выделении средств на проектирование. Готовим земельный участок, прорабатываем вопрос с департаментом ветеринарии», — рассказал на заседании гордумы заммэра по строительству и архитектуре Алексей Макаров.

По оценкам, для создания приюта нужно не менее 112 миллионов рублей: 107 млн рублей на строительство и 5 млн на ПСД. Планируется, что строительство приюта продлится два года.

С 1 января 2020 года в России действует федеральный закон о гуманном обращении с животными. Согласно тексту закона, запрещается работа контактных зоопарков, расположенных в ТЦ; содержание дома диких зверей; пропаганда жестокого обращения с животными; умерщвление животных, за исключением случаев, когда они неизлечимо больны и не могут выжить. В остальных случаях бездомных животных нужно находить, стерилизовать и отпускать на волю.

На отлов бездомных животных в бюджете Томска на 2021 заложено 9 млн рублей. В 2020 году объем финансирования был в два раза выше.





Сейчас отловом бездомных животных в Томске занимается «Верный друг». Организация имеет только пункт передержки. Летом там находились 600 животных, при том, что рассчитан пункт на 400 мест.