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21 января,
2021
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Мэрия Томска поддержала идею назвать именем Вячеслава Новицкого улицу или сквер

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Городская комиссия по топонимике рассмотрит вопрос о наименовании одной из улиц города в память о почетном гражданине города Томска, академике Вячеславе Новицком. Соответствующее поручение дал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Мэрия Томска поддержала идею назвать именем Вячеслава Новицкого улицу или сквер

Ранее с такой инициативой выступили сенатор от Томской области Виктор Кресс, другие общественные деятели и ученые Томска, предложившие назвать улицу или сквер в областном центре именем экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого.


Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года, выпускник средней школы № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ. Автор более 700 научных публикаций, 38 монографий, 18 учебных руководств и пособий. Кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почетный гражданин города Томска.


«Вячеслав Викторович был знаковой фигурой для нашего города, многое сделал для него, будучи областным депутатом и ректором медицинского университета. В 2006 году ему заслуженно было присвоено звание почетного гражданина города Томска. Считаю, нужно поддержать томскую общественность, надо подумать, какому городскому объекту можно было бы присвоить имя Вячеслава Новицкого. Речь не о переименовании, это может быть новая улица, сквер или что-то иное», — отметил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.


Комиссия по топонимике действует при администрации Томска, в ее состав входят депутаты городской думы, представителей администрации Томска, специалисты в области истории и краеведения, архитектуры и градостроительства, лингвистики и топонимики.

На основании заключения комиссии предложение о наименовании (переименовании) городских объектов в установленном порядке направляется на утверждение в думу города Томска.


Также ранее было озвучено предложение назвать улицу в Томске в честь Егора Лигачева. Инициатива поступила в связи со 100-летним юбилеем политика.

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