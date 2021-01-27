Мэрия Томска подала в суд на маршрут «тройка» за «заказные» перевозки

Департамент городского хозяйства подал в суд иск против Галины Слупской. Администрация обвиняет предпринимательницу в организации «заказных» перевозок по маршруту № 3.

Маршрут «тройка» перестал действовать с 1 января 2020 года с принятием новой транспортной схемы. Маршрут пользовался популярностью у томичей — он проходил по центру города, соединял ОКБ и ТРЦ «Изумрудный город». Власти города, сославшись на то, что ширина подъездных путей к конечной остановке маршрута № 3, которая находилась возле ТЦ «Изумрудный город», не соответствует требованиям безопасности, объединили «тройку» с «двойкой».





Пассажиры просили не закрывать третий маршрут: они высказывались на митинге, направляли обращения в мэрию.





«Мы считаем, что закрытие части маршрутов резко ухудшит транспортную доступность жителей отдельных микрорайонов и улиц. В частности, закрытие маршрутов №№ 3 и 31 полностью прекращает транспортное сообщение поселок МПС Северный – улица Новосибирская — улица Пушкина — проспект Кирова — проспект Комсомольский — улица Сибирская или ТРЦ «Изумрудный город». В новой предлагаемой транспортной схеме просто отсутствует маршрут, связывающий эти улицы», — говорилось в обращении.



Против закрытия «тройки» высказывались и работники «Изумрудного города». Они говорили, что с закрытием этого автобуса добираться домой с работы станет намного сложнее. Мэрия ответила им, что провела исследование и пассажиропоток в «тройке» в вечернее время был низким.





Осенью 2020 года в Томске стали ездить автобусы №3 с табличкой «Культурно-развлекательное направление». Проезд в этих автобусах стоил 20 рублей, (в легальных маршрутках – 22 рубля). Мэрия отмечала, что перевозчиков штрафует Управление государственного автомобильно-дорожного надзора Томской области (УГАДН). Представители перевозчиков подчеркивали, что ГИБДД в ходе проверок никаких нарушений не нашла. «От всех штрафов мы отбились», — говорили они.