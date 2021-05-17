Мэрия Томска объявила торги на капремонт перекрытий здания лицея №8

«Наша задача — как можно оперативнее начать капитальный ремонт лицея, чтобы дети могли быстрее вернуться в свои классы. Однако особенностью учебного заведения является то, что здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, что требует дополнительного согласования проекта. И мы до сих пор ожидаем итогов государственной экспертизы на проект. Повлиять на сроки и работу экспертов, к сожалению, невозможно. Чтобы обеспечить сохранность объекта и ускорить темп работ, было принято решение провести противоаварийные работы уже сейчас. Указанный вид входит в состав комплексного капитального ремонта здания и предшествует основным работам», — пояснил начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Напомним, судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно не получилось. Год ушел на подготовку проектно-сметной документации. В августе 2020 года родители школьников, которые учились в лицее № 8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — их дети уже второй год вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее им никто не озвучивал.





В лицее имени космонавта Николая Рукавишникова обучалось более 900 учеников. В данный момент все первоклашки лицея № 8 обучаются в соседней гимназии № 6, со 2 по 4 класс дети обучаются в школе № 12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.





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