Мэрия Томска объяснила, почему не решается вопрос Степановского переезда

Напомним, разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Конкурс выиграла компания «ЖелДорИзыскания».





Проект реконструкции Степановского переезда предусматривал устройство двух ж/д переездов шириной по шесть метров для проезда транспорта по двум полосам в двух направлениях. А также устройство разделительной полосы шириной не менее пяти метров между проезжими частями.



Планировалось, что проект реконструкции Степановского переезда будет готов к 1 декабря 2018 года, но он не прошел госэкспертизу.





«Эта тема очень болезненная. Администрация пыталась сделать проектирование, зашли с иногородним проектировщиком в тупик. В силу разных причин проект не состоялся. Где-то здесь, наверное, вопросы были не только к проектировщику, но и к нам. Для того чтобы сдвинуть ситуацию, в бюджете на 2020 год были заложены средства на предпроектное обоснование — порядка 5 млн рублей. Их нужно потратить на подготовку ТЗ, чтобы сделать его качественно и выйти на проектирование. С учетом пандемии руководство города приняло решение убрать эти деньги на оптимизацию. Сегодня, чтобы вернуться к этой истории, нужно предпроектное обоснование, заложить на это деньги и приступить к работе», — сказал Михаил Ратнер.





Он уточнил, что на проектирование нужно 100 млн рублей.





Депутаты пока выступили за пересмотр договора с РЖД по поводу Степановского переезда. Ранее власти договорились, чтобы переезд не закрывали в часы пик.





«Там паровозики ходят туда-сюда. Когда-то давно договорились, что перевозчикам дадут их расписание, чтобы мы могли подстраиваться, но стало только хуже. Диспетчеры видели, что переезд закрывается и движения никакого нет. Человек, который должен был следить за этим, просто сидел в будочке и ничего не делал», — высказалась Анжелика Белоусова.





«Все достаточно просто: подписан график, но по факту маневровые поезда, которые раньше уезжали на Томск-грузовой, теперь, чтобы сэкономить, маневрируют на Томск-1. При приближении на 500 метров Степановский переезд автоматически закрывается и не зависит от того человека, который в будке сидит. Они катаются, а мы под шлагбаумом стоим. Поэтому соглашение нужно пересматривать», — поддержал депутат Максим Резников.