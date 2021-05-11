Мэрия Томска: Обращения участников объединения «Ars котельная» к нам не поступало

«Каких-либо обращений по поводу предоставления помещения от участников объединения «Ars котельная» в администрацию города не поступало, — сказал ТВ2 представитель администрации Томска. — Администрация не является собственником помещения, которое до этого занимали художники. И единственное требование мэрии в этой связи к собственнику – обеспечить безопасность нахождения людей в этом помещении. В конечном счете, ответственность за безопасность несет именно владелец объекта».







«Арс котельная» появилась в Томске в 2018 году. Художники нашли заброшенную котельную и постарались максимально навести порядок на ее территории (отсюда и котельная в названии сообщества). Приставка же «арс» происходит от словосочетания artist-run space, то есть «место, управляемое художниками».



За неполных три года они провели больше 25 различных бесплатных мероприятий, на которые приходили от 20 до 120 человек. Последнее прошло 1 мая 2021 года. Тогда в центре Томска прошел «Великий поход» — костюмированное шествие с музыкальными инструментами по центру города, закончившееся задержаниями 20 человек. В итоге всех отпустили без протоколов.





Спустя несколько дней в «котельную» пришли представители собственника земли — томского бизнесмена Виктора Кучеренко — и сообщили, что хотят заварить вход в здание. Участники «Арс котельной» опубликовали открытое письмо, которое подписали больше 300 человек. Депутаты думы Томска пообещали помочь найти альтернативную площадку.







Читайте по теме





«Людям глобально не хватает веселья»: в Томске прошел творческий перформанс. Полиция задержала его участников

Томских художников, которых задержали 1 мая, выгоняют из арт-пространства

Почему томскому искусству нужна «Котельная»?

Пульс города. Что будет с творческим объединением «Арс котельная»?







ПОДДЕРЖИ ТВ2!



