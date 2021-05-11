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11 мая,
2021
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Мэрия Томска: Обращения участников объединения «Ars котельная» к нам не поступало

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
3 часа назад

Мэрия Томска прокомментировала ситуацию с творческим объединением «Арс котельная». Ранее томских художников попросили освободить помещение старой котельной на улице Советской, которое они занимали с 2018  года.

Мэрия Томска: Обращения участников объединения «Ars котельная» к нам не поступало

«Каких-либо обращений по поводу предоставления помещения от участников объединения «Ars котельная» в администрацию города не поступало, — сказал ТВ2 представитель администрации Томска. — Администрация не является собственником помещения, которое до этого занимали художники. И единственное требование мэрии в этой связи к собственнику – обеспечить безопасность нахождения людей в этом помещении. В конечном счете, ответственность за безопасность несет именно владелец объекта».


«Арс котельная» появилась в Томске в 2018 году. Художники нашли заброшенную котельную и постарались максимально навести порядок на ее территории  (отсюда и котельная в названии сообщества). Приставка же «арс» происходит от словосочетания  artist-run space, то есть «место, управляемое художниками».

За неполных три года они провели больше 25 различных бесплатных мероприятий, на которые приходили от 20 до 120 человек. Последнее прошло 1 мая 2021 года. Тогда в центре Томска прошел «Великий поход» — костюмированное шествие с музыкальными инструментами по центру города, закончившееся задержаниями 20 человек. В итоге всех  отпустили без протоколов.


Спустя несколько дней в «котельную» пришли представители собственника земли — томского бизнесмена Виктора Кучеренко — и сообщили, что хотят заварить вход в здание. Участники «Арс котельной» опубликовали открытое письмо, которое подписали больше 300 человек. Депутаты думы Томска пообещали помочь найти альтернативную площадку.


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