Добрые новости
14 августа,
2020
1
фото
Новости

Мэрия Томска не разрешила ЛДПР митинговать в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэрия Томска запретила томскому отделению партии ЛДПР провести митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Причина – режим повышенной готовности, который действует в городе.  Митинг планировали провести 22 августа. Информация о запрете митинга опубликована в телеграм-канале томского отделения партии.

Мэрия Томска не разрешила ЛДПР митинговать в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

«Томское отделение запланировала провести митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Мы не могли оставаться в стороне.  Свидетельство тому – сотни обращений от членов и сторонников партии, а также от рядовых томичей. Но Администрация и мэр нашего города испугались акций протеста. Власти Томска прислали запрет на проведения митинга, ссылаясь на режим «повышенной готовности» и меры по противодействию COVID-19, а также предупредили об ответственности для организаторов и участников публичного митинга, которое было запланировано на 22 августа», — говорится в сообщении.


Отмечается, что томское отделение ЛДПР приняло решение перенести митинг и не проводить его в августе. Но при этом члены партии и активисты продолжают оказывать поддержку Сергею Ивановичу Фургалу в рамках правого поля.


Напомним, что Сергей Фургал, с большим отрывом победивший во втором туре бывшего губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта, 9 июля был задержан по обвинению в организации убийств. Почти месяц подряд в Хабаровске и других городах края проходят митинги в его поддержку, самый крупный из них, по разным подсчетам, собрал до 50-60 тысяч человек. В Томске также прошло несколько одиночных пикетов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края.

Читайте также:


«Хабаровск превратится для власти в минное поле»

Новосибирский активист спел «Перемен» в поддержку Хабаровска: ВИДЕО

Томский активист вышел на пикет в поддержку жителей Хабаровска

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.