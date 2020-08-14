Мэрия Томска не разрешила ЛДПР митинговать в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

«Томское отделение запланировала провести митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Мы не могли оставаться в стороне. Свидетельство тому – сотни обращений от членов и сторонников партии, а также от рядовых томичей. Но Администрация и мэр нашего города испугались акций протеста. Власти Томска прислали запрет на проведения митинга, ссылаясь на режим «повышенной готовности» и меры по противодействию COVID-19, а также предупредили об ответственности для организаторов и участников публичного митинга, которое было запланировано на 22 августа», — говорится в сообщении.







Отмечается, что томское отделение ЛДПР приняло решение перенести митинг и не проводить его в августе. Но при этом члены партии и активисты продолжают оказывать поддержку Сергею Ивановичу Фургалу в рамках правого поля.







Напомним, что Сергей Фургал, с большим отрывом победивший во втором туре бывшего губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта, 9 июля был задержан по обвинению в организации убийств. Почти месяц подряд в Хабаровске и других городах края проходят митинги в его поддержку, самый крупный из них, по разным подсчетам, собрал до 50-60 тысяч человек. В Томске также прошло несколько одиночных пикетов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края.

