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20 октября,
2020
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Мэрия Томска нашла нарушения в работе ряда маршрутов в вечернее время

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» проверяют, как работает общественный транспорт в Томске в вечернее время.

Так, по итогам проверки 19 октября не были засчитаны рейсы, выполняемые отдельными автобусами маршрутов №№ 4, 8/9, 19, 20, 25, 30, 36 и 37. Они закончили работу раньше положенного времени, не заехав на конечные остановки по ул. Заварзинской, Мичуринской, Дальней, Д. Бедного, Дальне-Ключевской, пр. Академическому, в район Областной клинической больницы и др.

Информацию о перевозчиках с указанием госномеров автобусов, не вышедших на линию, передали в департамент городского хозяйства. Им грозит штраф.

Как отметили в ЦОиКП, выполнение рейсов в вечернее время – обязательное условие действующих контрактов, за его нарушение также предусмотрена административная ответственность. Последний автобус каждого направления должен выезжать с конечной остановки не ранее 22.30.

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