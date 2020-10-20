Мэрия Томска нашла нарушения в работе ряда маршрутов в вечернее время

Так, по итогам проверки 19 октября не были засчитаны рейсы, выполняемые отдельными автобусами маршрутов №№ 4, 8/9, 19, 20, 25, 30, 36 и 37. Они закончили работу раньше положенного времени, не заехав на конечные остановки по ул. Заварзинской, Мичуринской, Дальней, Д. Бедного, Дальне-Ключевской, пр. Академическому, в район Областной клинической больницы и др.



Информацию о перевозчиках с указанием госномеров автобусов, не вышедших на линию, передали в департамент городского хозяйства. Им грозит штраф.



Как отметили в ЦОиКП, выполнение рейсов в вечернее время – обязательное условие действующих контрактов, за его нарушение также предусмотрена административная ответственность. Последний автобус каждого направления должен выезжать с конечной остановки не ранее 22.30.