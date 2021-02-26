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26 февраля,
2021
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Мэрия Томска хочет купить 54 квартиры для сирот и переселенцев из аварийного жилья

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Администрация Томска в феврале и марте разместит аукционы на покупку 29 квартир для детей-сирот и 25 квартир для расселения аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Томска хочет купить 54 квартиры для сирот и переселенцев из аварийного жилья

Так, 24 февраля уже разместили первые 13 аукционов на покупку жилья для переселенцев из аварийного жилья в рамках специальной программы.


«В марте для предоставления жилья томичам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрация Томска планирует разместить 29 электронных аукционов и еще 12 электронных аукционов в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда на 2017-2025 годы», — говорится в сообщении.


Площадь покупаемых квартир составляет от 33 до 65 квадратных метров. Подробную информацию о закупках можно узнать на официальных сайтах о госзакупках.

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