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02 июля,
2020
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Мэрия: ремонт трамвайных путей на Лебедева выполнен на 90 %

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Бригады подрядчика, по сообщению мэрии Томска, завершили монтажные работы. Теперь им предстоит обустроить пешеходные переходы, отремонтировать стрелочные переводы в районе проспекта Комсомольского, восстановить благоустройство.


Напомним, ремонт путей шел на участке от проспекта Комсомольского в направлении к улице Тверской. За время работ бригады отремонтировали около 1,2 км пути: заменены шпалы и рельсы, балласт из песчано-гравийной смеси. В мэрии отметили, что в работе использованы деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы. В связи с работами в Томске приостановлено движение трамвайных маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Часть высвободившихся вагонов направлена для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». 

Мэрия: ремонт трамвайных путей на Лебедева выполнен на 90 %

«В Томске продолжается поэтапная замена трамвайных путей в соответствии с трехлетним планом. Годом ранее были отремонтированы трамвайные пути на ул. Советской, в будущем рассматривается возможность ремонта путей на проспекте Кирова. Трамваи пользуются спросом томичей, об этом говорит анализ пассажиропотока. Ежедневно услугами электротранспорта пользуются более 40 тысяч томичей, всего за прошлый год трамваи и троллейбусы перевезли более 15 млн пассажиров. В рамках комплексного благоустройства томских улиц мы обеспечиваем комфорт и безопасность горожан, сохраняя муниципальный транспорт», – отметил мэр Томска Иван Кляйн.


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