Мэрия: ремонт трамвайных путей на Лебедева выполнен на 90 %

Бригады подрядчика, по сообщению мэрии Томска, завершили монтажные работы. Теперь им предстоит обустроить пешеходные переходы, отремонтировать стрелочные переводы в районе проспекта Комсомольского, восстановить благоустройство.





Напомним, ремонт путей шел на участке от проспекта Комсомольского в направлении к улице Тверской. За время работ бригады отремонтировали около 1,2 км пути: заменены шпалы и рельсы, балласт из песчано-гравийной смеси. В мэрии отметили, что в работе использованы деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы. В связи с работами в Томске приостановлено движение трамвайных маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Часть высвободившихся вагонов направлена для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная».