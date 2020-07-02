Мэрия: ремонт трамвайных путей на Лебедева выполнен на 90 %
Бригады подрядчика, по сообщению мэрии Томска, завершили монтажные работы. Теперь им предстоит обустроить пешеходные переходы, отремонтировать стрелочные переводы в районе проспекта Комсомольского, восстановить благоустройство.
Напомним, ремонт путей шел на участке от проспекта Комсомольского в направлении к улице Тверской. За время работ бригады отремонтировали около 1,2 км пути: заменены шпалы и рельсы, балласт из песчано-гравийной смеси. В мэрии отметили, что в работе использованы деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы. В связи с работами в Томске приостановлено движение трамвайных маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Часть высвободившихся вагонов направлена для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная».
«В Томске продолжается поэтапная замена трамвайных путей в соответствии с трехлетним планом. Годом ранее были отремонтированы трамвайные пути на ул. Советской, в будущем рассматривается возможность ремонта путей на проспекте Кирова. Трамваи пользуются спросом томичей, об этом говорит анализ пассажиропотока. Ежедневно услугами электротранспорта пользуются более 40 тысяч томичей, всего за прошлый год трамваи и троллейбусы перевезли более 15 млн пассажиров. В рамках комплексного благоустройства томских улиц мы обеспечиваем комфорт и безопасность горожан, сохраняя муниципальный транспорт», – отметил мэр Томска Иван Кляйн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Томске ремонтируют трамвайные пути. Некоторые маршруты не ходят. Фото
Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот
ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?