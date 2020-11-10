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10 ноября,
2020
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Мэрия рассказала о том, как украсит Томск к Новому году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Работы по оформлению Томска к Новому году начнутся в конце ноября.


«Несмотря на действующие ограничительные меры, мы хотим создать горожанам новогоднее настроение и праздничную атмосферу. Максимально мы эту работу будем делать за счет спонсоров. Также привлекаем инициативных жителей и руководителей городских предприятий, которые в рамках конкурса «Зимний Томск» украсят фасад своих зданий, установят елки, горки и зальют катки в своих дворах», — отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Мэрия рассказала о том, как украсит Томск к Новому году

В этом году иллюминацию смонтируют на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах, пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Ижевская, Профсоюзная, Смирнова, пр. Комсомольский, Интернационалистов, Б. Хмельницкого. Сейчас специалисты проводят обследование состояния новогоднего освещения. По его итогам будут определены улицы, на которых появится новая иллюминация, а где достаточно провести профилактику.


В общественных пространствах города установят девять светодиодных фонтанов.


В декабре в Томске пройдет традиционный смотр-конкурс «Зимний Томск», в рамках которого будут оценивать лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка, зданий предприятий, бюджетных учреждений, дворовых пространств. В нем могут принять участие все желающие.


Заявки на участие в конкурсе будут принимать районные администрации и отраслевые управления администрации. Конкурс пройдет с 1 декабря по 30 января.

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