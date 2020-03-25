Мэрия рассказала, на каких улицах Томска весной отремонтируют ямы

«В весенний период из-за оттаивания грунтов на дорогах образуются ямы и выбоины, которые необходимо своевременно устранить для обеспечения безопасности участников дорожного движения, — комментирует мэр Томска Иван Кляйн. — Литой асфальтобетон и всесезонные смеси позволяют выполнить эти работы до наступления положительных температур. В этом году мы увеличили объем средств, которые будут направлены на эти цели. Это позволит устранить крупные дефекты, но в благоустроительный период, с началом работы асфальтобетонных заводов, эта работа будет продолжена. В частности, подрядчики обязаны выполнить гарантийные обязательства и устранить дефекты на тех участках, которые ремонтировались за последние 5 лет».





Весной будут отремонтированы участки на ул. Яковлева, ул. Красноармейская, пр. Фрунзе (участок от пр. Ленина до ул. Крылова), пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне Луговой), ул. Герцена (от ул. Дзержинского до ул. Киевской), ул. Дальне-Ключевская, ул. Сибирская, ул. Петропавловская, ул. Карла Маркса, пересечение ул. Интернационалистов и ул. Говорова, ул. Льва Толстого (от ул. Сибирской до ул. Алтайская), ул. 79 й Гв. Дивизии, пер. Аптекарский. Также около миллиона рублей администрация Томска направила на устранение дефектов на дорогах при помощи холодных смесей.





В целом на ремонт дорог в 2020 году в Томске направят 600 млн рублей. Будут отремонтированы улицы Елизаровых (от ул. Шевченко до Транспортной площади), Артёма, Пушкина (от ул. 1-я Рабочая до пл. Соляная), 79-й Гв. Дивизии, Пролетарская (от пр. Ленина до ул. Мельничная), Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. Ижевская), Косарева, Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского), пл. Соляная (от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина), пр. Ленина (от пер. Плеханова до ул. А. Беленца).