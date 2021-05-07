Мэрия рассказала, когда завершится отопительный сезон в Томске

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Отопительный сезон в Томске может завершиться уже 11 мая. Об этом в телеграм-канале мэрии сообщил и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.



«Отопительный период в Томске будет завершен при соблюдении условия, при котором среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет более +8 градусов Цельсия. Специалисты департамента городского хозяйства каждый день отслеживают среднесуточную температуру. С учетом погодных условий отключение отопления предварительно планируется произвести с 11 мая», — сообщил Карпанин.

Для томичей, которые платят по факту за отопление — это отличная новость, так как в этом году цены за отопление побили все рекорды. При этом текущий отопительный сезон в Томске стартовал очень рано — 23 сентября 2020 года, а подключение объектов социальной сферы началось еще раньше.