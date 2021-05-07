Мэрия рассказала, когда завершится отопительный сезон в Томске

Отопительный сезон в Томске может завершиться уже 11 мая. Об этом в телеграм-канале мэрии сообщил и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.
«Отопительный период в Томске будет завершен при соблюдении условия, при котором среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет более +8 градусов Цельсия. Специалисты департамента городского хозяйства каждый день отслеживают среднесуточную температуру. С учетом погодных условий отключение отопления предварительно планируется произвести с 11 мая», — сообщил Карпанин.
Для томичей, которые платят по факту за отопление — это отличная новость, так как в этом году цены за отопление побили все рекорды. При этом текущий отопительный сезон в Томске стартовал очень рано — 23 сентября 2020 года, а подключение объектов социальной сферы началось еще раньше.
Согласно прогнозам синоптиков первая декада мая в Томской области ожидается теплее нормы на 2-4 градуса. Днем температура будет от плюс 10-15 градусов до 22 градусов выше нуля. Небольшой дождь ожидается лишь в следующую пятницу 14 мая.