Мэрия рассказала, какие томские школы выйдут учиться на дистант

Почти все школы города подготовились к выходу на очное обучение после каникул, сообщила мэрия Томска. Однако не все школы выйдут учиться очно — в 12 учреждениях несколько классов перейдут на дистант.





«Департамент образования администрации Томска подписал распоряжение, согласно которому новая учебная четверть во всех общеобразовательных учреждениях города начнется 9 ноября. Исключение составят параллели 6, 7, 8 и 10 классов в 12 школах — Гуманитарный лицей, школа «Перспектива», лицей № 1, гимназии №№ 6, 24, лицей № 8, школы №№ 4, 22, 34, 35, 36, 39. Они будут учиться в дистанционном формате», — уточнили в мэрии.





Отмечается, что решение о закрытии класса на карантин будет приниматься при отсутствии 20 % и более учеников класса по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Если у учителя или ученика обнаружат коронавирусную инфекцию, будет приниматься решение о переводе отдельных параллелей или классов на дистанционную форму обучения.





Согласно принятым параметрам оперштаба, если более 1 % детей или 10 % сотрудников в школе заболели COVID-19, класс или параллель переходит на дистант.



Ранее мы также сообщали, что в понедельник, 9 ноября, все школьники Томской области выйдут с каникул и начнут учиться в очном режиме.