Мэрия рассказала, какие дороги отремонтируют в Томске в 2021 году

В Томске приступили к отбору подрядчиков, которые в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтируют городские дороги. В настоящее врем на сайте электронных торгов уже размещены два аукциона с начальной ценой 70, 5 млн рублей и 185 млн рублей. Имена подрядчиков станут известны до конца текущего года, тогда же с ними будут заключены муниципальные контракты.
В целом, в 2021 году в рамках нацпроекта на всю ширину проезжей части отремонтируют участки семи магистралей общей протяженностью почти 9 км.
Масштабные ремонтные работы в следующем году пройдут на пр. Ленина на участке от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской, по ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, по ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, по ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца, по ул. Б. Куна от Иркутского тракта до ул. Мичурина, по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Социалистической, по ул. Социалистической от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого.
«В этом году мы заранее приступили к отбору подрядчиков по ремонту дорог, как это сделали годом ранее. Это необходимо для того, чтобы компании успели рационально распределить свои ресурсы, закупили материалы и начали подготовительные работы, а весной максимально оперативно приступили к ремонту дорог. Учитывая опыт работы по национальному проекту в прошлые годы, администрация Томска в технической документации обозначила четкое требование - на объектах сплошного асфальтирования все работы должны быть завершены к концу августа 2021 года. По каждому участку подрядчик будет обязан предоставить график выполнения строительно-монтажные работ и четко ему следовать», — подчеркнул заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.
В техническое задание также включены требования по выполнению комплексного ремонта улиц с установкой канализационных люков, бордюров, нанесению дорожной разметки и пр.