Мэрия рассказала, какие дороги отремонтируют в Томске в 2021 году

Новости

В Томске приступили к отбору подрядчиков, которые в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтируют городские дороги. В настоящее врем на сайте электронных торгов уже размещены два аукциона с начальной ценой 70, 5 млн рублей и 185 млн рублей. Имена подрядчиков станут известны до конца текущего года, тогда же с ними будут заключены муниципальные контракты.



В целом, в 2021 году в рамках нацпроекта на всю ширину проезжей части отремонтируют участки семи магистралей общей протяженностью почти 9 км.



Масштабные ремонтные работы в следующем году пройдут на пр. Ленина на участке от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской, по ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, по ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, по ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца, по ул. Б. Куна от Иркутского тракта до ул. Мичурина, по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Социалистической, по ул. Социалистической от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого.

